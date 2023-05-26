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不滿只加薪1,000元！中華電「動員」員工股東 在股東會上要求加薪

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信工會理事長洪秀龍表示，工會訴求就是「要加薪」、「勞退薪資提撥15%」。記者黃晶琳／攝影
中華電信工會理事長洪秀龍表示，工會訴求就是「要加薪」、「勞退薪資提撥15%」。記者黃晶琳／攝影

不滿只加薪1,000元，中華電信（2412）工會「動員」員工股東參加股東會，以提供全程參與餐飲補貼1,000元，成功號召120個工會成員到股東會表達訴求，中華電信工會理事長洪秀龍表示，工會訴求就是「要加薪」、「勞退薪資提撥15%」。

中華電信工會在股東會前發出快訊指出，中華電信股東會攸關重大權益，呼籲具股東身分會員踴躍參加，提供全程參與餐飲補貼1,000元。

中華電信工會指出，中華電信於5月26日舉行股東會，是一個向管理階層及股東們展示我們團結一致的機會，並表達對於各項勞權議題的關注，本會支持具股東身分會員踴躍出席，透過參與讓公司理解我們對於加薪、調高新制勞退提撥率，提高員工酬勞提撥率等議題的渴望，爭取更好的工作環境及福利待遇。

中華電信工會指出，鼓勵會員參與，工會將提供全程參與會議的會員餐飲補貼1,000元。

今年初中華電信宣布，2023年全員定額加薪1,000元，但幅度低於中華電信工會爭取得預期水準，中華電信表示，每年依據員工表現給予晉薪，並依據經營績效及市場狀況不定期進行全員調薪，2020年進行全面調薪以留住優秀人才，調薪服務約為3%至5%，2022年初考量環境走勢，為員工全面調薪4%，且加發一次性激勵獎金5,000元。這也是中華電信近年來第三次全員調薪。

中華電信工會理事長洪秀龍表示，工會訴求就是「要加薪」、「勞退薪資提撥15%」，要求公司與工會協商加薪幅度與方式，而非擅自決定，工會主張定額加薪，要讓年輕人有感。

中華電信董事長郭水義表示，擴大加薪是雙方經營團隊與員工股東的共同期待，也希望擴大加薪，吸引更多優秀人才進入中華電信，預估在第3季末左右，會針對加薪幅度和方式，聆聽員工股東高見和基層聲音後，來妥善處理。

中華電信工會動員具股東身分會員參加中華電信股東會。網路／截圖
中華電信工會動員具股東身分會員參加中華電信股東會。網路／截圖

中華電信 股東會 加薪

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