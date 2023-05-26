104攜手國巨辦畢業季 邀前矽谷工程師現身分享

畢業季即將來臨，104人力銀行攜手全球被動元件領導廠商國巨、國立成功大學，共同舉辦104未來人才競賽系列活動，從實習競賽活動、科技業人才講座分享，打造舞台讓全台大專院校學生皆能一展長才。

104人力銀行指出，為幫助全國大專校院學生提前培養職場軟實力，預先體驗職場實戰，國巨開出四大實習組別包含人力資源、研發、製程、生產製造，三周吸引206位學生報名參賽角逐，經過初賽篩選後共有15位學生脫穎而出，並將在5月27的未來人才競賽決賽中登場競爭一年期的實習機會，每組的第一名還能獲得104人力銀行提供的10,000元獎學金。

104人力銀行也邀請前台積電主管，現任閱讀前哨站的站長瓦基 莊勝翔、前矽谷工程師DAPUN大胖 洪彥維，現身分享給應屆畢業生們，加入科技業前該想清楚哪些事情，以及如何開啟工程師的斜槓人生。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇表示，104人力銀行半導體白皮書數據顯示，隨著半導體大廠往南遷移，刺激南部半導體人才需求，透過平台統計資料可看見半導體工程師在南部工作機會增幅特別顯著高達153.9%，此次邀請兩位在科技業闖蕩多年的前輩來分享，也是希望能幫助學生在求職迷惘時有更多思考空間，擁抱未來更多無限可能。

此外，為了給學生一個最不一樣的畢業禮，104人力銀行與成大畢聯會共同打造築夢者草地野餐&草地音樂會，明（27）日(周六)下午一點登場，持續到晚間十點，超強卡司熱情表演不間斷，特別邀請滅火器、丁噹 、理想混蛋、持修、吳汶芳、HowZ、胡凱兒、Multiverse，在成大初夏的暖陽下，一起嗨翻成大榕園。