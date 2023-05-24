以色列創投肯定台灣半導體實力 盼攜手攻太空兆元商機

國科會TTA今天舉辦論壇，邀請以色列太空創投Type 5共同創辦人赫爾曼以及多家台灣業者，交流台灣在全球低軌衛星市場的切入點和產業技術布局；Type 5肯定台灣在5G、半導體的實力，盼與台共同前進太空兆元市場。

美國衞星產業協會（SIA）研究預估，全球太空經濟規模至2040年可望突破1兆美元；同時，俄烏戰爭讓外界看見低軌衛星的價值，低軌衛星與新興通訊技術成為科技產業2023年的發展主軸。

國科會台灣科技新創基地（TTA）南部據點，今天舉辦「大師曙光Masters Gathering」論壇，以「探索星紀元 太空經濟兆元商機」為主題，攜手以色列太空創投Type 5共同創辦人赫爾曼（Lior Herman）、漢翔航空總經理馬萬鈞、衛普科技總經理劉榮宗及鐳洋科技技術長周瑞宏，結合國際觀點，探討台灣在全球低軌衛星市場的切入點與產業技術布局。

國科會表示，因應國科會計畫性長期培育衛星通訊產業人才、行銷台灣太空國家品牌，與資安導入國防及戰略產業等施政重點，TTA南部據點將吸引國際資源，持續培育科研新創，支持在地科技新創鏈結國際，激盪南台灣太空科技創業思維與風氣，共同迎接太空科技產業新紀元。

國科會在新聞稿中指出，赫爾曼表示，太空科技的發展將進入成長爆發期，培植太空產業專業人才，進而創造永續太空經濟，是世界各國推動的目標；Type5聚焦在硬體、數據分析、地球觀測、生物科技及太空IT領域，串連來自全世界頂尖品牌如Meta、Apple、Microsoft等資源。

同時，Type 5肯定台灣在5G、半導體、晶片等方面的實力，盼與台灣持續維繫友好關係，共同前進這個龐大的兆元市場。

國科會指出，台灣廠商在網通設備、半導體等關鍵零組件，具備完整專業製造分工與供應鏈體系，對於滿足國際衛星營運商彈性製造，以及具競爭力生產成本等需求，極具優勢，可望攻入低軌衛星產業國際供應鏈，在衛星製造與服務上取得商機。

國科會表示，漢翔航空以航太飛機零組件製造能力為後盾，在複合材料技與機構件可望取得國際訂單；衛普科技及鐳洋科技，作為台灣太空科技的中生代及新生代力量，分別在天線及微波量測領域，以及先進射頻研發領域佔有一席之地，對於台灣力拚衛星高比例搭載自主國產元件，發揮高度助益。