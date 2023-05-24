臺北商業大學舉辦校園辯論賽 網路調查63％支持繼續補貼台積電

國立臺北商業大學黃石全球資產管理研究中心執行「全球十強企業台積電還需要臺灣補貼？」網路調查和校園辯論賽，參與調查的網友中，有63%支持台積電繼續接受政府補貼，也有逾三分之一的網友認為政府不宜繼續給予補貼。至於校園辯論賽活動，則由臺灣大學代表隊險勝臺北商業大學。

「全球十強企業台積電還需要臺灣補貼？」議題的網路調查和校園辯論賽活動，從4月20日上線到5月18日截止，臺灣大學和臺北商業大學校際辯論賽日昨舉辦，就此議題展開長達兩個小時的唇槍舌戰激辯正反理由。

這次網路調查和校園辯論賽活動由黃石全球資產管理研究中心舉辦，此中心是國立臺北商業大學在2022年設立的校級研究中心，專注研究國際金融發展及台灣資產管理業發展趨勢，並與金融業界產學合作，致力培養國際資產管理人才，讓台灣與國際金融接軌。

黃石全球資產管理研究中心主任、臺北商業大學財務金融系特聘教授陳勝源表示，為期一個月時間的「全球十強企業台積電還需要臺灣補貼嗎？」議題活動，網路調查已在5月18日截止。根據網路調查，對於本次議題，有63%網友支持持續補助，有37%表示反對。

陳勝源指出，這項網路公開調查獲得網路關注度超過四萬，參與投票互動者逾300人。很高興台積電是否需要臺灣補貼的熱門財經議題網調和辯論賽活動圓滿落幕，以台積電為探討標的，期望這家台灣人最熟悉公司的話題，能夠喚起台灣人對財經議題的關心。

這次辯論採取奧勒岡式，第一輪辯論臺灣大學隊擔任正方（支持補貼），提出補貼台積電的四大論點：一是台積電創造就業機會，扶植周邊產業發展。二是儘管台積電目前技術領先，美、韓兩國政府加大補助下，台積電恐喪失領先優勢。三是台海局勢逐漸升溫，台積電是台灣在國防安全上的重要資產。四是台積電是永續發展的領先者。

臺北商業大學擔任反方時，提出不宜補助台積電看法是：一是台積電能源用量大和效率低，二是高污染，三是主管職位上男女比例不均。

第二輪辯論則由臺灣大學擔任反方，臺北商大擔任正方，支持補助的論點是：一是台積電獲利能力穩，二是台積電具高產值產業鏈密集、可滿足上中下游大量工作需求，三是台積電的薪資待遇較能留住人才。

臺灣大學隊反對論點則是：一是台積電享有台灣許多好處，卻大多回饋給外資；二是集中補貼，不符風險分散策略這個投資學中的黃金原則；三是在台積電之外，需向外看向其他成長動能，造就多元發展。