快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

售價更親民！市場焦點轉向折疊手機 出貨估年增逾五成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星最早進入折疊手機市場，研發與生產技術領先其他品牌。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
三星最早進入折疊手機市場，研發與生產技術領先其他品牌。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

全球經濟環境低迷持續影響智慧型手機市場需求，今年市場規模預估將低於12億支，同時，新機軟硬體規格更新進入飽和，故市場將關注焦點轉向折疊手機。TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量達1,980萬支，相較2022年的1,280萬支，年成長率高達55%。

過往折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙於高昂售價，目前來看，自2021年華為推出X2約2,000美元以上的價格已不復見，品牌與零組件供應商均持續開發新技術，目的以優化零組件成本為主。舉例而言，OLED有機材料占折疊手機OLED面板成本約23%的，隨著更多材料廠商進入供應鏈競爭，價格將更具吸引力。另一關鍵材料鉸鏈，也開始從高達人民幣800~1200元的成本開始往下調整，整體折疊手機整機成本壓力將減輕，以提升消費者接受度。

產品方面，由於三星最早進入折疊手機市場，研發與生產技術領先其他品牌，新一代Fold/Flip 5據悉將在7月底發表、8月市售。外型設計上可能放大顯示外屏的尺寸，與上一代產品做出明顯的差異化，現階段市占率占整體折疊手機市場約7成，約1,300萬支。

中國大陸品牌如華為、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折疊手機競局，華為2022年推出的Pocket S外型與價格在消費市場接受度高，即便搭配4G處理器也並未影響銷量，去年市占率約10%，今年預估可接近兩成。其他中國大陸品牌也分別取得折疊手機市場3~5%不等市場份額，若未來能將旗下折疊機拓展至全球通路，銷量可望再提升。

目前市場聚焦甫推出的Google Pixel Fold，搭配7.6吋2208x1840 解析度的OLED面板，外螢幕為5.8吋 2092x1080解析度OLED面板，而長期耕耘非洲市場的傳音也在今年初發表第一隻折疊手機Phantom V Fold。在有更多品牌加入生產折疊手機的預期下，TrendForce預估2023年折疊手機市場滲透率約為1.7%，成本與外型將逐年優化，2027年有機會逾5%。

折疊手機 OLED 三星 智慧型手機 華為 OPPO

延伸閱讀

華為完成首批MetaERP大規模切換 涉及75個國家，88家子公司

中國份額8% 華為鴻蒙坐穩第三大手機操作系統

華為再招「天才少年」 最高年薪880萬能留住人才嗎？

華為大幅增加可折曡手機零部件訂單 Mate X3出貨量或將翻倍

相關新聞

宇瞻搶先推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

全球工控記憶體領導品牌廠宇瞻(8271)今日宣布，領先業界推出首款DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組，結合矮版...

售價更親民！市場焦點轉向折疊手機 出貨估年增逾五成

全球經濟環境低迷持續影響智慧型手機市場需求，今年市場規模預估將低於12億支，同時，新機軟硬體規格更新進入飽和，故市場將關...

工業電腦廠重兵集結COMPUTEX 秀AI、充電樁、碳管理ESG技術

不讓半導體、PC品牌廠專美於前，工業電腦（IPC）廠重兵聚集台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）包含廣積（805...

報告：去年全球半導體封裝材料市場達261億美元

集微網消息，國際半導體產業協會5月23日發佈最新《全球半導體封裝材料展望報告》。報告稱，受新型電子創新需求強勁的推動，到2027年，全球半導體封裝材料市場預計將達到298億美元，復合年增長率(CAGR)為2.7%，較2022年的261億美元收入有所增長。

蘋果攜博通合作 分析師看自研5G晶片2025年開始採用

蘋果在美國時間23日宣布攜手博通（Broadcom）合作並簽署數十億美元合約，依據新聞稿雙方合作在5G射頻領域包含FBA...

台積電：若在德國成功建廠 將製造28nm 芯片

集微網消息，據路透社報道，台積電業務開發資深副總經理張曉強於5月23日告訴記者，台積電赴德國建廠計劃的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。他沒有透露德國當地政府可能給予的補貼，或者建廠成本等信息，不過表示，「如果我們真的在德雷斯頓建造一座工廠，我認為我們很可能會生產28nm製程的MCU芯片。」這種芯片可以廣泛應用於汽車等設備上，是一種成熟的芯片類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦