快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

廣運攜手其陽與工研院 合作雙相浸沒式冷卻技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣運集團董事長謝清福（左）、執行長謝明凱。圖/聯合報系資料照片
廣運集團董事長謝清福（左）、執行長謝明凱。圖/聯合報系資料照片

廣運 (6125)、其陽和工業技術研究院(ITRI)今天發布兩方攜手合作，針對其陽的SCB-1946 網路伺服器，導入先進的雙相浸沒式冷卻技術，實現高效能的熱管理並提升能源使用效率。並預計於2023年台北國際電腦展(Computex展)，正式發表此項先進液冷浸沒產品。

雙相浸入式冷卻技術是高效能運算（HPC）應用中，最佳的散熱解決方案之一。 在三方合作中，廣運與其陽與共同開發 2U雙相浸沒式冷卻系統，並與工研院電光系統所合作進行冷凝器的設計優化，以及晶片端的沸騰增強設計，進而開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能之解決方案。

廣運兩相浸沒式散熱設計應用於其陽(3564)的SCB-1946網路伺服器，並與工研院電光系統所進行技術合作開發，整體系統散熱能力超過2,000W，電力使用效率（Power Usage Efficiency, PUE）接近1.0，滿足綠色供應鏈共創淨零碳排能，及「環境保護」、「社會責任」、「公司治理」ESG永續目標，同時還從經濟角度降低了運營成本。

廣運成立於1976年，擁有47年的自動化研發製造能力，以及擁有大型公共工程自動化建置經驗。從2018年10月開始投入IDC產業的熱傳領域，並開發出適合企業及資料數據中心(Data Center)的大型液冷散熱產品，包含水對氣/水對水/單向浸沒式/雙向浸沒式等產品，同時提供系統業者開發CPU及GPU的氣冷解決方案。在散熱領域提供客戶 (Design for cost ；Design for budget) 的熱傳完整解決方案，使客戶在技術及成本上更具競爭力。廣運熱傳事業專屬網站https://cooling.kenmec.com/

其陽為佳世達集團成員之一，為任何規模的客戶提供網絡設備的設計，擁有超過20 年高性能網絡設備的經驗，提供Intel及AMD全系列處理器產品，運用靈活的硬體選購方案，滿足客戶的各種硬體需求。

廣運

延伸閱讀

淨零時代競爭力／供應鏈碳管理 打造減碳產業鏈

淨零時代競爭力／善用淨零科技兼顧永續與成長

清大教授吳泉源紀念講座 史欽泰談全資源經營的思維

創新平台／工研院AI抓漏 化身聽診師

相關新聞

宇瞻搶先推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

全球工控記憶體領導品牌廠宇瞻(8271)今日宣布，領先業界推出首款DDR5 VLP UDIMM工業級記憶體模組，結合矮版...

售價更親民！市場焦點轉向折疊手機 出貨估年增逾五成

全球經濟環境低迷持續影響智慧型手機市場需求，今年市場規模預估將低於12億支，同時，新機軟硬體規格更新進入飽和，故市場將關...

工業電腦廠重兵集結COMPUTEX 秀AI、充電樁、碳管理ESG技術

不讓半導體、PC品牌廠專美於前，工業電腦（IPC）廠重兵聚集台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）包含廣積（805...

報告：去年全球半導體封裝材料市場達261億美元

集微網消息，國際半導體產業協會5月23日發佈最新《全球半導體封裝材料展望報告》。報告稱，受新型電子創新需求強勁的推動，到2027年，全球半導體封裝材料市場預計將達到298億美元，復合年增長率(CAGR)為2.7%，較2022年的261億美元收入有所增長。

蘋果攜博通合作 分析師看自研5G晶片2025年開始採用

蘋果在美國時間23日宣布攜手博通（Broadcom）合作並簽署數十億美元合約，依據新聞稿雙方合作在5G射頻領域包含FBA...

台積電：若在德國成功建廠 將製造28nm 芯片

集微網消息，據路透社報道，台積電業務開發資深副總經理張曉強於5月23日告訴記者，台積電赴德國建廠計劃的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。他沒有透露德國當地政府可能給予的補貼，或者建廠成本等信息，不過表示，「如果我們真的在德雷斯頓建造一座工廠，我認為我們很可能會生產28nm製程的MCU芯片。」這種芯片可以廣泛應用於汽車等設備上，是一種成熟的芯片類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦