廣運攜手其陽與工研院 合作雙相浸沒式冷卻技術

廣運 (6125)、其陽和工業技術研究院(ITRI)今天發布兩方攜手合作，針對其陽的SCB-1946 網路伺服器，導入先進的雙相浸沒式冷卻技術，實現高效能的熱管理並提升能源使用效率。並預計於2023年台北國際電腦展(Computex展)，正式發表此項先進液冷浸沒產品。

雙相浸入式冷卻技術是高效能運算（HPC）應用中，最佳的散熱解決方案之一。 在三方合作中，廣運與其陽與共同開發 2U雙相浸沒式冷卻系統，並與工研院電光系統所合作進行冷凝器的設計優化，以及晶片端的沸騰增強設計，進而開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能之解決方案。

廣運兩相浸沒式散熱設計應用於其陽(3564)的SCB-1946網路伺服器，並與工研院電光系統所進行技術合作開發，整體系統散熱能力超過2,000W，電力使用效率（Power Usage Efficiency, PUE）接近1.0，滿足綠色供應鏈共創淨零碳排能，及「環境保護」、「社會責任」、「公司治理」ESG永續目標，同時還從經濟角度降低了運營成本。

廣運成立於1976年，擁有47年的自動化研發製造能力，以及擁有大型公共工程自動化建置經驗。從2018年10月開始投入IDC產業的熱傳領域，並開發出適合企業及資料數據中心(Data Center)的大型液冷散熱產品，包含水對氣/水對水/單向浸沒式/雙向浸沒式等產品，同時提供系統業者開發CPU及GPU的氣冷解決方案。在散熱領域提供客戶 (Design for cost ；Design for budget) 的熱傳完整解決方案，使客戶在技術及成本上更具競爭力。廣運熱傳事業專屬網站https://cooling.kenmec.com/

其陽為佳世達集團成員之一，為任何規模的客戶提供網絡設備的設計，擁有超過20 年高性能網絡設備的經驗，提供Intel及AMD全系列處理器產品，運用靈活的硬體選購方案，滿足客戶的各種硬體需求。