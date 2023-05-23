微星獲頒COMPUTEX 2023 最佳產品金獎與類別獎

電競和內容創作硬體解決方案的領導品牌微星（2377）宣布旗下MSI MEG Z790 GODLIKE 電競主機板繼 CES 2023創新獎後再度得獎，勇奪COMPUTEX官方最高榮譽的Best Choice Golden Award 金獎；MSI Creator Z17 HX Studio 創作者筆電則榮獲Best Choice Category Award類別獎。

「MSI非常榮幸能再次獲得COMPUTEX Best Choice最佳產品獎的肯定。除了兌現對技術創新與美學設計的堅定承諾，我們也將持續突破創新，為全球玩家、創作者以及商業菁英帶來更加極致的體驗。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技得獎產品如下：MEG Z790 GODLIKE電競主機板，以創新及產品差異化為主打，突破傳統電競主機板設計，採用業界首創的 M-VISION 4.5 英吋觸控式全彩IPS LCD面板，一體式的觸控面板不但可以即時顯示系統狀態，還可直接操控系統，甚至開啟超頻功能，為玩家帶來跨時代的操作體驗。

MSI Creator Z17 HX Studio創作者筆電，結合美學與極致性能，Creator Z17 HX Studio 創作者筆電以月光灰CNC一體成型鋁合金打造纖薄機身，最高搭載第 13 代 Intel Core i9處理器及 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡。MSI 獨家 Vapor Chamber Cooler 散熱技術，即使在高強度工作負載下也能保持穩定運行。

Creator Z17 HX Studio 通過 NVIDIA Studio 認證，配有 NVIDIA Studio 驅動程式和人工智慧工具套組，使工作流程與內容創作效率大幅提升。16:10 黃金比例面板以QHD+超高畫質及獨家True Color 技術，呈現清晰生動的視覺效果，並配備先進的觸控技術和觸控手寫筆功能。高達95%螢幕佔比的極窄邊框在執行應用程式時，提供了更加流暢的操作與更完整的工作空間。Creator Z17 HX Studio 還兼容 MSI Pen 2，採用最新的 Microsoft MPP 2.6 技術和石墨筆尖，提供最精準的書寫與繪圖體驗。