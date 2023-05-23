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微星獲頒COMPUTEX 2023 最佳產品金獎與類別獎

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI 微星科技獲頒COMPUTEX 2023 Best Choice 最佳產品金獎與類別獎。圖／微星提供
MSI 微星科技獲頒COMPUTEX 2023 Best Choice 最佳產品金獎與類別獎。圖／微星提供

電競和內容創作硬體解決方案的領導品牌微星（2377）宣布旗下MSI MEG Z790 GODLIKE 電競主機板繼 CES 2023創新獎後再度得獎，勇奪COMPUTEX官方最高榮譽的Best Choice Golden Award 金獎；MSI Creator Z17 HX Studio 創作者筆電則榮獲Best Choice Category Award類別獎。

「MSI非常榮幸能再次獲得COMPUTEX Best Choice最佳產品獎的肯定。除了兌現對技術創新與美學設計的堅定承諾，我們也將持續突破創新，為全球玩家、創作者以及商業菁英帶來更加極致的體驗。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技得獎產品如下：MEG Z790 GODLIKE電競主機板，以創新及產品差異化為主打，突破傳統電競主機板設計，採用業界首創的 M-VISION 4.5 英吋觸控式全彩IPS LCD面板，一體式的觸控面板不但可以即時顯示系統狀態，還可直接操控系統，甚至開啟超頻功能，為玩家帶來跨時代的操作體驗。

MSI Creator Z17 HX Studio創作者筆電，結合美學與極致性能，Creator Z17 HX Studio 創作者筆電以月光灰CNC一體成型鋁合金打造纖薄機身，最高搭載第 13 代 Intel Core i9處理器及 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡。MSI 獨家 Vapor Chamber Cooler 散熱技術，即使在高強度工作負載下也能保持穩定運行。

Creator Z17 HX Studio 通過 NVIDIA Studio 認證，配有 NVIDIA Studio 驅動程式和人工智慧工具套組，使工作流程與內容創作效率大幅提升。16:10 黃金比例面板以QHD+超高畫質及獨家True Color 技術，呈現清晰生動的視覺效果，並配備先進的觸控技術和觸控手寫筆功能。高達95%螢幕佔比的極窄邊框在執行應用程式時，提供了更加流暢的操作與更完整的工作空間。Creator Z17 HX Studio 還兼容 MSI Pen 2，採用最新的 Microsoft MPP 2.6 技術和石墨筆尖，提供最精準的書寫與繪圖體驗。

觸控面板 電競 筆電 NVIDIA 微星

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