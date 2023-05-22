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Meta將進行第三輪裁員 業務部門削減6000人

集微網／ 集微網

集微網消息，Meta將展開新一輪大裁員。據外媒VOX 21日報道，Meta全球業務總裁尼尅·尅萊格（Nick Clegg）宣佈，Meta將進行第三輪裁員，這次主要對象是業務部門，預計裁員人數恐達6000人。

Nick表示，目前正處於一個非常焦慮和不確定的時期，雖然希望能給員工一些簡單的安慰，但正因為Meta現在處於不確定時期，因此更加欽珮能表現出靭性和專業精神的員工。

據悉，此次裁員是 Meta CEO貫徹效率之年的部分計劃，而這是Meta應對營收下滑和經濟不確定性時的“變革階段”，盡管Meta陷入財務睏境，但仍推進建設元宇宙，並正在搆建自己的芯片以運行AI模型。

3月，Meta CEO馬尅·紥尅伯格宣佈在未來數月裁員1萬人。Meta的招聘團隊成員3月接到了額外裁員通知對該公司各業務集團的裁員預計將在5月底進行。去年9月，Meta報告雇員總數為87314人。去年11月宣佈裁員1.1萬人，上月宣佈裁員1萬人，該公司的雇員人數將降至6.6萬人左右，總共減少約25%。

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