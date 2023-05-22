中國宣佈美光未通過安全讅查 美光回應：評估後續行動

昨日（5月21日），中國網信辦今宣佈美國美光公司產品存在較嚴重網絡安全隱患，表示國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。美光對此回應稱，將評估後續行動並與中國當局討論。

3月31日晚，中國國家互聯網信息辦公室消息，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，對美光在華銷售的產品實施網路安全審查。

昨日網信中國微信公衆號發文稱，網路安全讅查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網路安全審查。審查發現，美光公司產品存在較嚴重網路0安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網路安全讅查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照《網路安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

據法新社報導，美光發佈聲明說，已接獲中國網信辦通知上述讅查結論，美光將評估結論內容與後續行動。

當被詢問是否會提出申訴時，美光發言人表示：我們期待繼續與中國當局進行討論。

據悉，美光去年營收達308億美元，其中約10%來自中國。不過，分析師指出，美光在中國銷售的產品有很大部分是由外國製造商購買，目前還不清楚網信辦的決定是否會影響這些外國買家。