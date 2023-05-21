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顯卡廠搭AI熱潮 添動能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

人工智慧（AI）伺服器因為ChatGPT風潮爆紅，由於要搭載繪圖晶片的伺服器才是AI伺服器，微星、技嘉與華擎等顯示卡廠本來就出貨傳統搭載中央處理器（CPU）的伺服器，隨AI伺服器需求暢旺，顯示卡廠也將提升AI伺服器出貨比重，可望為明年業績添增成長力道。

目前在AI伺服器開發中，以技嘉腳步最快，該公司已開發輝達（Nvidia） 認證支援八張HGX A100繪圖晶片平台伺服器，以及八張HGX H100繪圖晶片平台伺服器。

法人表示，由於A100/H100伺服器規格大幅提升，主要單價增加來自八張繪圖晶片，因此伺服器系統單價較一般運算、儲存伺服器增長數倍。預估技嘉今年AI伺服器出貨量占比僅5%到10%，但營收比重可達40%到45%，2024年出貨量占比提升到10%到15%，營收貢獻可達50%以上。

至於華擎，目前AI伺服器也是小幅出貨，若是出貨L10（完全組裝）的AI伺服器，將會包含顯示卡，單價高，一台幾十萬美元，法人預估，華擎等顯示卡廠將在今年陸續加入生產AI伺服器行列，可望在2024年到2025年成為推升業績成長主力產品。

伺服器 顯示卡 晶片

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