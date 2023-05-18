鴻海攜美國新創Fisker推電動車 重申兩年後量產

鴻海與美國電動車新創公司Fisker合作的電動車，雖日前傳出Fisker大砍單，但今日外媒報導，Fisker仍發布新聞稿強調，維持2025年上半年在鴻海美國俄亥俄州廠區開始量產PEAR電動車計畫，採用自行開發的SLV 1平台，且公司將受益美國IRA法案的租稅抵減優惠，對訂單和產量都有助益。

報導指出，Fisker規劃在鴻海集團位於美國俄亥俄州取得美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown的生產和裝配廠廠區，製造生產PEAR電動車。

Fisker在日前公布財報訊息中指出，PEAR電動車透過新製程，將可減少25%的車用零配件數量。外電Fiskerati報導分析，這不僅可降低碳排放、也可加速並簡化電動車製程。若Fisker產能全開，年產能可到25萬輛。

鴻海集團積極布局電動車，第一季法說會5月11日登場時，鴻海集團董事長劉揚偉親自出席並信心喊話，強調公司會持續積極尋找合作夥伴、導入多元客戶，優化分配鴻海俄亥俄州的產能，同時更積極尋找傳統車廠合作，「我們不會著急，會找到下一個有潛力的領導廠，用更創新、有效益的流程來造車。」

美國日前通過通膨削減法案（Inflation Reduction Act，IRA），透過租稅抵減及直接補貼，協助推動能源政策及因應氣候變遷。鴻海指出，美國IRA法案對鴻海與傳統車廠合作帶來助力，可望讓傳統車廠開始找尋電動車代工夥伴，加速轉型。

鴻海表示，美國加州電動曳引車新創Monarch Tractor的自駕農用曳引車，產能稼動率正往上提升，營運不受影響，第一季順利量產且逐月增加產量。

在台灣，今年也將在高雄橋頭建造自己的電動巴士廠，預計2025年量產。和納智捷合作的電動車平台MODEL C也將於今年第四季量產並逐步交車，今年還會推出更多參考原型車。