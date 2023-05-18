消費市場低迷 集邦：MLCC供應商產能降載恐成短期常態

據TrendForce統計，今年1~4月MLCC供應商總出貨量為13,590億顆，對比2021年同期減少34%，顯示全球經濟逆風對MLCC產業的衝擊力道超過疫情，第2季以來，MLCC供應商持續控制產能降載，統計5月日廠平均產能稼動率為78%，中、台、韓廠則約60～63%，在終端消費需求持續低迷下，供應商減產降載恐成為短期常態。

TrendForce表示，第2季以來，由於品牌端與ODM訂單需求起伏不定，加上降價壓力不斷，MLCC供應商持續控制產能降載，以維持供貨、庫存、價格三者間的平衡。

從MLCC需求出海口來看，手機方面，華為、榮耀、OPPO第2季推出的新機無法有效提振中國大陸內需市場消費力，導致品牌廠對新品銷售計劃更加保守。伺服器方面，目前預估今年整機出貨量年減2.85%，且後續恐有下修可能，ODM材料庫存去化連帶受影響，截至4月底英業達（2356）、廣達（2382）、緯穎（6669）等平均庫存仍高達4~8周不等。

PC及筆電市場，由於適逢疫情以來三年一次的換機時節，ODM從三月開始不論消費或是商務機種，開始陸續量產與出貨英特爾第13代Raptor Lake CPU新平台，但從廣達、仁寶（2324）前兩大ODM代工廠4月公布出貨數字，分別僅達330萬台、240萬台，甚至低於去年同期在中國大陸封城，供應鏈斷鏈、成品出貨物流卡關的衝擊下，所繳出的320萬台、220萬台數字。

TrendForce認為，相形之下，如今的表現正說明目前終端消費市場需求低迷，加上經濟前景不明，使得OEM保守看待新品上市的銷售預測。

TrendForce進一步表示，先前市場普遍認為庫存壓力是衝擊MLCC產業的主因，不過從占MLCC需求3成的手機、PC及筆電產品，ODM早在去年第3季已陸續開始調節庫存，至今年第2季已逐步恢復正常，不時有急單、短單的庫存回補情形，但整體仍不敵消費市場低迷的壓力，買方對MLCC的拉貨力道低且無法持續。

5月MLCC供應商BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；訂單出貨比值）為0.85，僅比4月微幅增長0.01，訂單成長幅度極低。

展望第3季，儘管品牌廠與ODM仍寄望傳統旺季能刺激需求復甦，但計算實質釋出給供應商的MLCC預報訂單量，成長幅度仍低，尚未看到傳統旺季應有的表現。值得一提的是，日廠村田近期獲蘋果公司預計在第3季上市的iPhone 15 新機備料需求訂單，訂單量略高於去年同期，意味著蘋果認為今年iPhone15 軟硬體升級表現，對消費者仍具吸引力。