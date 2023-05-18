2023智能車科技論壇 攜手產官學研界

2050年全球目標達成淨零碳排，如何因應技術與市場的轉變，成為產業重要課題，台灣科技產業園區電機電子工業同業公會今天舉辦「科技產業園區電電公會2023科技論壇」，今年以「智能車」為主題，現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享，舉辦6場專題演講，剖析電動車物聯網及智慧座艙發展機會所在，讓科技產業園區廠商提前佈局未來。

台灣科技產業園區電電公會周光春理事長表示，目前大多數國家都是承諾於2050年達成淨零碳排。以此，我們思考廠商如何因應技術與市場的轉變，今年討論出以「智能車」做為科技論壇的主軸。