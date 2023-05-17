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AI將取代就業？OpenAI籲速立法監管

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
隨著AI發展，各行各業將有更多工作被取代，連AI公司都呼籲政府要控制這種狀況！美聯社
隨著AI發展，各行各業將有更多工作被取代，連AI公司都呼籲政府要控制這種狀況！美聯社

隨著AI發展，各行各業將有更多工作被取代，連AI公司都呼籲政府要控制這種狀況！研發聊天機器人軟體ChatGPT的母公司OpenAI的CEO奧特曼16日出席美國國會聽證會時直言，AI繼續發展將對人類經濟產生重大影響，建議美國政府要立法進行監管。不過聽證會中，兩黨議員對AI發展可能造成的影響仍有分歧。

AI對人類影響深遠

根據《英國廣播公司》報導，OpenAI的CEO奧特曼16日出席美國國會聽證會，探討新科技對於人類文明的影響。奧特曼一開始就建議美國政府設立專責機關，以限制AI公司的發展與成立。他認為AI對人類的影響就像當初發明印刷術時一樣，若相關技術逐漸成熟，將對於人類經濟有嚴重影響。

奧特曼坦言，他們非常清楚AI的發展會對人類就業產生影響，許多產業恐將出現失業潮。不過有參議員擔心，若制定AI專法，將會使OpenAI被控告的機會大增，但奧特曼反而指出，他比較擔心AI對民主產生的影響，還有增加選舉期間許多假訊息的傳遞。

應成立獨立監管機關

他甚至認為類似OpenAI這類的人工智慧公司應該與一般公司分開，相關運作都必須獨立審查。共和黨參議員哈雷認為，AI的發展將會是革命性的，但也有可能像是原子彈一樣反過來毀滅人類；民主黨參議員布洛曼瑟也說，完全由AI主導的人類社會並非他們所樂見的發展。

布洛曼瑟在聽證會上提醒，美國已經失去監管社群媒體的最佳時機，希望其他議員能夠記取教訓，儘速對AI相關新科技進行一定程度的監管。目前聽證會的結論傾向成立專責機構，不過在場的議員也擔心，AI發展的速度如此之快，法規管制將非常難跟上。

AI功能太強應限制

衛報》提到，共同出席聽證會紐約大學腦神經科學家馬可斯也呼籲政府立法監管AI。馬可斯說，AI發展非常快速且複雜，一定需要設立一個全心負責監管AI，並密切注意其發展的專責機關。近來許多科學家或工程師都紛呼籲政府要監管AI，包括前谷歌AI團隊的領導人葛布魯，「因為AI的功能太強大了，」他說。

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美國 聊天機器人 社群媒體

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