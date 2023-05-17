安森美攜手Kempower 搶進車用

智能電源和智能感知技術廠商安森美（onsemi）宣布，與Kempower達成戰略協定，將為Kempower 提供EliteSiC MOSFET和二極體，用於可擴展的電動汽車（EV）充電樁。雙方此項合作使得Kempower能採用包括安森美EliteSiC產品在內的各種功率半導體技術，開發電動汽車充電方案套組。這些元件將用於有源AC-DC前端以及初級和次級的DC-DC轉換器。

安森美表示，通過採用的EliteSiC MOSFET技術，Kempower的電動汽車充電方案將獲得在功率、性能和可靠性方面的提升。EliteSiC功率元件具有超低的導通電阻和柵極、輸出電容，在高工作頻率下的功率損耗更低，從而實現更高的系統能效，和更小的終端系統尺寸。這些優勢為Kempower的電動汽車充電方案帶來更高的功率密度和整體可靠性。

Kempower首席工程師Petri Korhonen說，安森美EliteSiC功率元件提高電動汽車充電方案的能效，並減小了尺寸和重量。此外，安森美的垂直整合供應鏈和廣泛的智能電源方案組合讓我們能持續穩定地向市場提供一流的電動汽車充電方案。

安森美表示，根據該戰略協定，Kempower將採用全新EliteSiC D3二極體和M3S MOSFET開發其電動汽車充電方案。這些充電樁可以實現動態負載平衡，從而確保電力的充份分配，為駕駛員帶來更佳的充電體驗。Kempower的充電方案具有可拓展、模組化的特點，可以根據雲端充電系統運營商的需求擴展系統。

安森美先進電源分部高級副總裁暨總經理Asif Jakwani說，製造實力和SiC彈性供應鏈確保將為Kempower交付約定數量的高品質產品。高度可靠的功率元件，賦能Kempower及其客戶實現可靠和耐用的電動汽車充電樁。