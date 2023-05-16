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郭明錤：夏普或退出iPhone 16相機模組供應鏈 最大受益是這家

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分析師郭明錤透露，夏普可能會退出iPhone 16的CCM（攝像模組）供應鏈。圖／聯合報系資料照
分析師郭明錤透露，夏普可能會退出iPhone 16的CCM（攝像模組）供應鏈。圖／聯合報系資料照

集微網消息，知名果鏈分析師郭明錤日前在社交平台透露，夏普可能會退出iPhone 16的CCM（攝像模組）供應鏈，現有CCM供應商包括LG Innotek、鴻海與高偉電子均將受益。

郭明錤認為，相比之下，高偉電子受益程度高於LG Innotek與鴻海，原因在於立訊為夏普CCM業務的潛在收購方，若成真將顯著增加對高偉電子的訂單，此外，高偉電子營收規模相對較小，業績邊際變化更為明顯。

據爆料，iPhone 16 Pro螢幕尺寸將比iPhone 14/15 Pro進一步增大，故可布置潛望式相機模組，預計iPhone 16 Pro Max與Pro將配備相關規格，而高偉電子可能為2024年iPhone 16潛望式CCM供應商，其ASP約為iPhone前置AF CCM的6–8倍，有助於高偉電子收入增長。

此外，郭明錤還認為第二代Apple AR/MR頭戴裝備預計在2025年量產，有高低配兩個版本，預計2025年第二代出貨量約為第一代設備2023年數據的10倍，高偉電子預計也將成為第二代Apple AR/MR的CCM供應商與主要受益者之一，預期供應比重至少70–80%以上。

iPhone 郭明錤 夏普 相機模組

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