快訊

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

NBA／霍華德力邀莫蘭特加入台灣職籃 網：他想組超級球隊

鈺創董事長盧超群談利基型DRAM 一半客戶端活絡起來

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
鈺創董事長盧超群談公司後市展望。記者李孟珊／攝影。
鈺創董事長盧超群談公司後市展望。記者李孟珊／攝影。

針對記憶體市況，鈺創（5351）董事長盧超群今（17）日表示，在原廠進行減產之下，目前來看今年第2季公司營運表現將優於首季，下半年也將比上半年好，以鈺創的利基型DRAM來說，客戶端已經有50%活過來了，期望年底可以恢復到100%。

盧超群指出，在去年第2季時，大家量產了很多產品，不過隨著疫情逐漸淡化，再加上戰爭、經濟不佳的影響，庫存開始出現， 到現在為止，消費力依舊尚未回來，但在庫存持續去化，雖然不敢說是絕對的反轉，但本季業績有望優於上一季度，下半年呈現中等恢復的狀態。

盧超群看好，在2024年，綜觀整體應用面，包括高速運算、機器人、 AR、VR以及智慧城市等，需求都會出來，所以2024年是關鍵的一年。

盧超群進一步說，在原產進行減量的趨勢下，現階段看到公司的利基型DRAM，有一半的客戶「活絡」了起來，預期年底可以恢復到100%，其中又以Display的回溫更為顯著，另外，價格也趨於穩定，訂單也並非急單，而是溫和的單。

鈺創 DRAM

延伸閱讀

AI時代加速 三星等韓國晶片製造商加快技術研發

機搆：美國貿易限製並未使中國在存儲行業上退縮

存儲產品Q2價格跌幅擴大 下半年市場供需狀況能否改善？

伺服器市況逆風 零組件DRAM均價看跌20%

相關新聞

和碩董事長呼籲重啟核一、核二 陳建仁：非核是台灣共識

和碩科技董事長童子賢呼籲應該重啟核一、核二，行政院長陳建仁上午到桃園了解前瞻補助人行道等人本環境改善計畫成效，受訪時表示...

和碩童子賢：低碳轉型 可以解決台灣兩大迫切的危機

台北市電腦公會榮譽理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，台灣低碳轉型到了一個非常緊要的關頭，地球暖化對我...

力戰網路普及度 唐鳳：寬頻是人權

「寬頻使用已經是人權！」數位部部長唐鳳16日於記者會表示，在偏鄉建設基地台須要大量成本，導致電信業者不願投資於人煙稀少的地方，政府將透過補助方式，擴張全台的網路普及度。針對誠品個資外洩的狀況，唐鳳則說，第一時間已請誠品說明，未來會規畫導入「零信任」等資安技術。

鈺創董事長盧超群談利基型DRAM 一半客戶端活絡起來

針對記憶體市況，鈺創（5351）董事長盧超群今（17）日表示，在原廠進行減產之下，目前來看今年第2季公司營運表現將優於首...

大立光首季蟬聯EPS王 股后股價大漲帶動光學股跟漲

上市櫃公司第1季財報揭曉，股后大立光（3008）奪下每股純益（EPS）加上每股淨值王的雙冠王，今（16）日股價開高，一舉...

數位部攜電信業者推動偏鄉網路普及與應用 涵蓋率達95%

數位發展部今（16）日表示，數位部承接國家通訊傳播委員會推動偏鄉網路普及與應用政策，持續與電信業者攜手改善偏遠地區網路基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦