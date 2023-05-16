鈺創董事長盧超群談利基型DRAM 一半客戶端活絡起來

針對記憶體市況，鈺創（5351）董事長盧超群今（17）日表示，在原廠進行減產之下，目前來看今年第2季公司營運表現將優於首季，下半年也將比上半年好，以鈺創的利基型DRAM來說，客戶端已經有50%活過來了，期望年底可以恢復到100%。

盧超群指出，在去年第2季時，大家量產了很多產品，不過隨著疫情逐漸淡化，再加上戰爭、經濟不佳的影響，庫存開始出現， 到現在為止，消費力依舊尚未回來，但在庫存持續去化，雖然不敢說是絕對的反轉，但本季業績有望優於上一季度，下半年呈現中等恢復的狀態。

盧超群看好，在2024年，綜觀整體應用面，包括高速運算、機器人、 AR、VR以及智慧城市等，需求都會出來，所以2024年是關鍵的一年。

盧超群進一步說，在原產進行減量的趨勢下，現階段看到公司的利基型DRAM，有一半的客戶「活絡」了起來，預期年底可以恢復到100%，其中又以Display的回溫更為顯著，另外，價格也趨於穩定，訂單也並非急單，而是溫和的單。