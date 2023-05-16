生成式AI當紅 華碩、宏碁布局企業版ChatGPT

宏碁、華碩集團都瞄準企業版ChatGPT商機。宏碁（2353）董事長陳俊聖稱讚ChatGPT Business企業版將有極大機會，集團子公司宏碁資訊服務已經替幾家大型企業開發內部版，而華碩集團旗下台智雲利用台灣杉二號訓練AI模型，繁體中文版AI 2.0模型將正式發表，對外提供企業服務。

由於ChatGPT運算成本高昂，OpenAI試圖開拓財源，除開放Plus版本供消費者付費訂閱，也另覓商機看好企業市場，官方在4月底預告在幾個月內推出ChatGPT Business企業版服務，企業版將承諾遵守API政策，不會將企業用戶資訊拿來訓練公開版AI模型，且企業可容易地以電子郵件收到利用ChatGPT Business對話產生的相關數據文件。

不過ChatGPT資料以英文居多，轉換為繁體中文時抓取資料常有錯誤，和碩董事長童子賢就指出，中文使用ChatGPT垃圾資訊很多，這意味給大數據一堆垃圾，搜尋出來就是垃圾。他舉例，曾用ChatGPT問「施崇棠的貢獻在哪裡？」結果ChatGPT回答「反共抗俄……」，顯示AI目前仍只在小學三～五年級。

有別於OpenAI的AI模型，華碩集團自行研發繁體中文大語言模型，子公司台智雲利用先前伺服器團隊協助國網中心打造的台灣杉二號算力，透過取得大量台灣本土資料，打造亞洲第一個類似ChatGPT等級且為強化繁中的大語言基礎模型，近期訓練完成，將提供企業生成式AI解決方案。

該服務內容會在本週AI超算年會上發表，這也是呼應國科會提倡台版ChatGPT需求後，率先打造的台版企業ChatGPT產品，企業可以基於該模型開發AI互動服務或內部工作工具，台智雲費率與ChatGPT Business相比如何仍待揭曉。

「企業有ChatGPT需求，訓練的模型餵什麼資料就跑出什麼資料，」陳俊聖說，目前集團旗下子公司宏碁資服已經投入ChatGPT Business企業版顧問服務，協助企業將內部資料庫導入AI模型，訓練後成為工具，他十分看好ChatGPT有極大機會。他指出，社會都注意討論個人用途，如交作業寫報告，但其實關鍵商機是企業版。

他指出，過去企業不敢用，是擔心輸入資訊會外流，但現在可以圍籬起來，企業既能使用底層的生成式人工智慧，又能取用市場的開放資料，又可以輸入企業專屬資料但不外流，現在宏碁資訊服務已開始幫幾家大客戶提供這類服務，串接OpenAI模型跟企業內部資料庫，協助AI模型訓練。

宏碁資訊服務過去賣Windows企業版，現在幫客戶上Azure，提供顧問服務，結合AI模型後，藉此訓練AI建置，再讓企業內專家判讀訓練出來的資料是否正確，提供做為內部研發團隊產品開發加速或擔任客服工作等。