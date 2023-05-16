鴻海印度新廠動土 生產AirPods

經濟日報／ 編譯陳苓、記者蕭君暉／綜合報導

鴻海集團持續布局印度，昨（15）日在印度南部泰倫加納省（Telangana）為新廠舉行動土典禮，據悉，此投資案主要是生產蘋果的AirPods，可望提升鴻海集團在印度製造的生產規模。

鴻海旗下鴻騰精密科技董事長盧松青在典禮上表示，新廠動土是鴻海全球布局的重要一步，將可使公司為客戶提供更佳的服務、為公司團隊提供更多機會，並製造世界級的產品。

外電報導，泰倫加納省工業廳廳長納馬爾（Kalvakuntla Taraka Rama Rao）指出，感謝鴻海將在泰倫加納省投資5億美元、初步創造2.5萬個直接就業機會。納馬爾承諾盡全力讓新廠在九個月內完工、在明年此時可以啟用；惟鴻騰先前公布投資印度金額為1.5億美元。

鴻騰精密在4月時就公告以4億美元，注資其全資新加坡全資子公司Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.，以回應近期電子製造業多元化全球製造基地的趨勢。

鴻騰表示，海外擴張計畫，主要優先考慮其核心客戶的需求、以及發展3+3策略「電動車、聲學以及5GAIoT」：其中1.5億美元用於印度子公司，5,000萬美元用於越南子公司，另有2億美元，則是為了年初宣布的德國車用線束廠併購案做準備。

近年鴻騰發展3+3策略成效顯著，該公司2022年已有22%營收來自3+3策略，也相當有信心可以在2023年達成30%營收比重的承諾。

鴻海搶先許多對手，2006年就進入印度。鴻海董事長劉揚偉日前說，這段期間他們累積了許多管理當地員工、供應鏈、物流的經驗，這些都是重要的競爭優勢。

鴻海 印度

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