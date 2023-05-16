鴻海攻智慧電動車 德商助陣

鴻海攻智慧電動車添夥伴，轉投資的新一代汽車基礎軟體服務商奧特酷智慧科技（AutoCore）昨（15）日宣布，獲得德國工業巨頭博世集團（Bosch）發起的戰略投資。業界認為，博世集團加入後，有望加速AutoCore擴張業務，有助鴻海集團電動車事業布局。

AutoCore股東背景堅強，台灣有鴻海、凌華等大廠加入，國際上也獲得博世集團、高瓴創投（GL Ventures）、日本自駕車新創業者Tier IV等投資。

據悉，本輪投資方博世創投與博原資本，均為全球整車電子電氣架構指標企業博世集團旗下基金。 博世集團是Autosar標準的主要支持與發起者，也是全球最大汽車一階（Tier1）系統集成商，在汽車產業供應鏈有不可替代的影響力與指標地位。

AutoCore將與博世集團共同探索新技術與新產品，以更快速度回應全球汽車產業高速變化的需求。博世旗下ETAS相信，AutoCore還將利用與其集團和夥伴的合作機會，從戰略上受益於博世強大的軟體定義汽車網路和社區。

鴻海集團表示，作為AutoCore第一大外部投資人以及合作夥伴，集團與AutoCore已經在全球各地有多項量產專案進行。雙方合作範圍，包括整車EEA，系統軟體平台到多晶片解決方案，在優化整車TTC過程，加速產品TTM周期及大幅度降低重複性技術研發投入方面，已取得顯著成效。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，今年鴻海集團電動車軟體的發展重點，將是作業系統與中間件，並已經應用在實際專案。包括EEA智能座艙、智能網關、駕駛平台，今年會持續從電動車軟體取得收益，並不斷擴大軟體服務，例如平台與軟體生態系，提供軟硬整合的一站式服務。

2018年成立至今的AutoCore已迅速發展成為一家面向全球的汽車軟體平台型企業，基於自主開發的Autocore.OS軟體平台，為合作客戶提供基於整車SOA架構的中間件產品、基礎軟體產品，以及演算法軟體與應用軟體授權服務。

此外，AutoCore是全球首家全線軟體產品通過ISO26262最高功能安全等級ASIL-D產品認證的企業，產品應用於全球範圍內多家OEM指標廠和一階量產專案。同時，AutoCore也是多家主流廠商選擇的戰略夥伴。