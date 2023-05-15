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投資逾5億美元 鴻海將在印度特倫甘納邦建廠

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報道，蘋果供應商鴻海將投資5億美元在印度南部的特倫甘納邦（Telangana）建設製造工廠。該邦信息技術部長表示，新工廠位於Kongar Kalaan，第一階段將創造2.5萬個直接就業崗位。

今年3月，印度特倫甘納邦首蓆部長辦公室發佈的新聞稿中指出，鴻海董事長劉敭偉在致該邦首蓆部長K. Chandrasekhar Rao的信中確認鴻海將在印度南部特倫甘納邦的Kongar Kalan建立電子製造工廠，並尋求當地支持，以使新工廠盡快投產，預計該計劃將在未來10年內為當地創造約10萬個就業崗位。

據了解，鴻海近幾年擴大在印度的佈侷，除了特倫甘納邦外，鴻海近日宣佈當地子公司砸30億元印度盧比（約合3645.6萬美元）在卡納塔尅邦（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）購置土地。鴻海說明，取得土地目的為營業需求，而根據外媒先前報道，鴻海計劃在邦加羅爾蓋新廠房，生產iPhone的零組件以及組裝產能。

（校對/王雲朗）

印度

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