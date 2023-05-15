鴻海合作夥伴 AutoCore 獲Bosch集團投資 擴大智能化布局

新一代汽車基礎軟體服務商奧特酷智慧科技（AutoCore）今（15）日宣布完成由博世集團（Bosch）旗下博世創投和博原資本發起的戰略投資，老股東高瓴創投（GL Ventures）持續跟投。

鴻海科技集團表示：「作為AutoCore第一大外部投資人以及合作夥伴，鴻海與AutoCore已經在全球各地有多項量產專案進行。雙方合作範圍，包括整車EEA，系統軟體平臺到多晶片解決方案，在優化整車TTC過程，加速產品TTM週期及大幅度降低重複性技術研發投入方面已取得顯著成效。」

當前汽車晶元大算力時代的到來催生了汽車感測器的倍數增長，海量數據帶來了數據傳輸、調度、管理難度的指數增長，從智駕域控的發展趨勢來看，汽車中間件將成為智慧化發展的剛需基礎軟體，中長期會是數百億美金的市場格局。

伴隨市場的爆髮式成長，2018年成立至今的 AutoCore.ai 已迅速發展成為一家面向全球的汽車軟體平臺型企業，基於自主開發的Autocore.OS 軟體平臺，為合作客戶提供基於整車 SOA 架構的中間件產品、基礎軟體產品以及演算法軟體與應用軟體授權服務。

從而為客戶建立了完整統一的車載數據鏈路平臺，實現了系統級功能安全，致力於打造整車數據即時、確定、安全兼顧的通信、傳輸、 調度以及規劃。 作為在全球範圍內提供先進汽車基礎軟體產品和服務的傑出代表，AutoCore.ai 無論從團隊、產品成熟度、工程能力、工具以及客戶群體等各個方面每年都有倍數級增長。

此外，AutoCore.ai 是全球首家全棧軟體產品通過ISO26262最高功能安全等級ASIL-D產品認證的企業，產品應用於全球範圍內多家頭部OEM和Tier1量產專案。 同時 AutoCore.ai 也是多家主流晶元廠商選擇的戰略夥伴。

據悉，本輪投資方博世創投與博原資本均為全球整車電子電氣架構頭部企業博世集團旗下基金。 博世集團是Autosar標準的主要支持與發起者，是全球最大汽車Tier1系統集成商，在汽車產業供應鏈有不可替代的影響力與頭部效應。

日後，AutoCore.ai 將與博世集團共同探索新技術與新產品，合力在更大範圍以更快速度回應全球汽車產業高速變化的需求。 博世旗下ETAS相信，AutoCore.ai 還將通過利用與其集團實體和夥伴的合作機會，從戰略上受益於博世強大的軟體定義汽車網路和社區。