外媒：蘋果啓動測試 首款搭載M3芯片的Mac電腦最快年底上市

蘋果已開始測試搭載M3晶片的下一代Mac電腦，並用第三方應用程序進行測試，以確保其與軟體生態系統的兼容性。預計首款搭載M3晶片的Mac電腦將在今年年底或明年年初上市。

據彭博社報導，蘋果Mac業務上個季度的銷售額下降了31%，沒有達到分析師本已悲觀的預期。該公司需要新的方式來吸引客戶購買產品，M3晶片可以幫助實現這一點。據App Store開發者收集並分享給Power On的數據得出的結論，測試中的M3晶片至少有一個版本配置12個CPU，18個GPU和36G內存。該晶片的CPU由6個高性能內核和6個高效內核組成，前者負責處理最密集的任務，後者負責處理能耗較低的操作。

該報導稱，在這次測試中，M3晶片將在即將推出的macOS 14.0操作系統的未來高端MacBook Pro上運行，很可能是明年即將推出的M3 Pro的基本版本。如果測試中的晶片確實是基本級的M3 Pro，那就意味著與M2 Pro相比，內核數量的增加將類似於從M1 Pro到M2 Pro的跳躍。它將擁有兩個更節能的CPU內核和兩個更多的圖形內核。在這種情況下，在高端配置上的內存量也增加了4GB。

如果M3 Max獲得與M2 Max相似的增益（與M1 Max相比），這將意味著蘋果的下一代高端MacBook Pro晶片可能配備多達14個CPU和超過40個GPU。進一步推測，這將意味著M3 Ultra晶片最高可達28個CPU和超過80個GPU，而M1 Ultra的限製為64核。

另外，報導指出，蘋果能夠在一顆晶片上集成數量龐大的內核的原因在於採用3奈米工藝生產，這種方法允許更高密度的晶片，這意味著設計師可以在一個已經很小的處理器中安裝更多的內核。