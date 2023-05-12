英業達設泰國子公司 攻伺服器估明年下半量產

隨著全球製造業持續掀起「非中國製造」的趨勢，各電子代工廠不斷拉高非中產能佔比，代工大廠英業達（2356）今（12）日正式宣布，將在泰國設立子公司，並且公司還透露，泰國子公司將主要生產伺服器類的產品，規劃明年下半年啟動量產，不過目前還不確定是租賃還是購買廠房的方式取得。

各大廠近日為因應美中貿易站地緣政治風險考量，而前往東南亞佈局，其中伺服器廠更是有這個傾向，而英業達這次透過重訊透露，將投資3125萬美元在泰國設立子公司、蓋新廠的決議，這項決定一方面也是為了達成長期股權投資目標，公司將在當地生產伺服器產品，而從目前規劃來看，新廠最快可望在2024年下半年正式進入量產。

至於英業達泰國設廠帶來的助益，分析師則認為，全球伺服器需求仍在持續增長，而該領域的產能急於發展也是全球趨勢，因此持續擴產不會單純發生在單一廠商身上，這是大環境需求顯現帶動的現象，而這個成長帶來的除了現有伺服器銷售量的推升，也將帶給上下游供應鏈更大規模的營收貢獻。