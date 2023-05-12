快訊

要大家為中捷「拍拍手」引議 林良泰晚間請辭：謝謝大家！

中職／詹子賢轟2分禮砲！彭政閔執教首戰奪勝 中信6：1擊敗統一

英業達設泰國子公司 攻伺服器估明年下半量產

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達設泰國子公司，強攻伺服器領域。記者吳康瑋／攝影
英業達設泰國子公司，強攻伺服器領域。記者吳康瑋／攝影

隨著全球製造業持續掀起「非中國製造」的趨勢，各電子代工廠不斷拉高非中產能佔比，代工大廠英業達（2356）今（12）日正式宣布，將在泰國設立子公司，並且公司還透露，泰國子公司將主要生產伺服器類的產品，規劃明年下半年啟動量產，不過目前還不確定是租賃還是購買廠房的方式取得。

各大廠近日為因應美中貿易站地緣政治風險考量，而前往東南亞佈局，其中伺服器廠更是有這個傾向，而英業達這次透過重訊透露，將投資3125萬美元在泰國設立子公司、蓋新廠的決議，這項決定一方面也是為了達成長期股權投資目標，公司將在當地生產伺服器產品，而從目前規劃來看，新廠最快可望在2024年下半年正式進入量產。

至於英業達泰國設廠帶來的助益，分析師則認為，全球伺服器需求仍在持續增長，而該領域的產能急於發展也是全球趨勢，因此持續擴產不會單純發生在單一廠商身上，這是大環境需求顯現帶動的現象，而這個成長帶來的除了現有伺服器銷售量的推升，也將帶給上下游供應鏈更大規模的營收貢獻。

伺服器 泰國 英業達

延伸閱讀

羞認「愛滾沙發」！泰國BL「球慧CP」：會直接叫出來！

泰國第一神顏「沒穿褲子上街」！CK內褲外穿+性感黑絲　逆天鉛筆長腿超誘人

鬼魂的復仇？從「意外溺斃」到「謀殺」？泰國女星Tangmo離奇墜河案大翻轉

手握一項關鍵優勢 泰國、越南想搶中美客戶加入太空競賽

相關新聞

遠傳、淡江深化合作 預計三年培育上百名資安人才

遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」，預計三年內可培育上百名資安人才，這是遠傳與...

研華攜手彩碤新能源 共同完成台灣首輛氫能原型車

工業電腦龍頭研華（2395）今（12）日與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式。研華致力於將智慧車聯網解決方案實...

陳建仁：碳權交易所總公司將設在高雄

行政院長陳建仁今（12）日出席高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮時宣布，未來碳權交易所的總公司會設在高雄，高...

竹北AI智慧園區最後一塊地動工 義隆電子進駐蓋廠房

位於竹北的AI智慧園區目前已有3家科技廠進駐大興土木蓋廠房中，今天上午最後一塊產業建地動工，由義隆電子進駐投入晶片研發，...

和碩首季獲利逆勢年增八成 關鍵原因藏在這

和碩（4938）今年首季本業成長，惟受到子公司影響，導致營業利益下滑，但整體獲利仍較去年同期勁揚逾八成，主要受到業外收益...

鴻海目標「全台10%、每年2萬輛」 劉揚偉預言：傳統車廠轉整車代工1年內就會發生

鴻海董事長劉揚偉周四（5/11）在第一季線上法說會首次提到，台灣本地生產的汽車每年約20萬輛，隨著鴻海Model C休旅車如期在今年第四季量產（納智捷n7），鴻海目標是希望吃下10%的國產汽車市場，也就是每年兩萬輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦