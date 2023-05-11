迎接AI、新世代網路浪潮 智邦新設營收長

網通大廠智邦科技（2345）今（11）日召開董事會，也通過高層人事案，任命石軍為執行副總經理兼營收長（Chief Revenue Officer），負責領導銷售和業務拓展團隊。

智邦執行長馬思睿對石軍的加入表示高度肯定，馬思睿表示，期待石軍帶領銷售和業務拓展團隊，加速智邦的技術與產品創新，擴大發展合作夥伴共生體系，為公司帶來增長動能。石軍在網路通訊領域擁有豐富經驗，在多家全球網路設備廠家擔任領導要職，推動產品創新、營收增長和業務轉型上表現傑出。

石軍曾在Volterra擔任銷售與業務拓展副總裁推動分布式雲方案。在F5 Networks收購Volterra後，轉向產品開發領域，領導全球分布式數據平台的產品與工程團隊。石軍也曾在Juniper Networks擔任銷售工程副總裁，推動業務轉型和市場成長，更在Juniper負責產品管理長達5年，負責多項Juniper旗艦產品線，包括Core Router、Packet Optical、以及WAN SDN Controller，讓Juniper成為北美市場Core Router的領導者。此外，他也曾擔任Cisco產品經理，負責推動發展多項Core Router產品線，以及其它重要產品的開發工作。

智邦執行副總石軍表示，目前正處於由人工智慧驅動的快速變革時代，需要更強大的技術合作夥伴生態系統來推動協作創新。他認為智邦科技在人工智慧、高性能運算、可組合基礎設施和光纖互連等領域扮演著重要角色，並期待在新的旅程中為智邦科技的持續成功和成長作出貢獻。