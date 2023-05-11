資策會：台灣通訊業產值微幅年成長1.7% 達4.3兆新台幣

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦第36屆MIC FORUM Spring《開擘》研討會，今（11）日發布2023年智慧通訊產業預測指出，雖然中國大陸解封、網路升級帶動市場成長，然而俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大，2023年全球通訊產業產值成長持平，預估為7,257億美元；2023年台灣通訊產業產值預估成長1.7%，為4.3兆新台幣，占全球比重15.6%。

觀測今年全球與台灣手機、網通產業前景，資策會MIC預估，全球智慧型手機出貨將衰退3%，為11.63億台，主要為總體經濟不振與通膨影響，消費需求冷卻，不過仍可觀察到2023年5G手機滲透率持續上升，達62.7%，全球出貨7.29億台。資深產業分析師曾巧靈指出，2023年手機領域應持續關注兩點發展，一、Apple主導供應鏈分散生產據點，影響台組裝廠海外布局；二、關鍵零組件如手機AP/RF晶片、記憶體、TDDI、CIS，仍面臨庫存去化壓力。

觀測網通設備市況，資策會MIC預估2023年台灣產值成長7.2%，占全球比重16.7%，觀測2023下半年商機，資深產業分析師曾巧靈認為主要有三點，一是除了美國、英國，歐洲地區如法國、西班牙及義大利，也推出全國或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫，不過受到全球景氣影響，部分電信、企業端放緩資本支出，補助是否能有效推動設備升級需求仍需留意；二是網速升級需求與新興AI應用刺激10G FTTH、5G FWA與低軌道衛星網路設備需求，電信、企業市場需求穩定，帶動高速連網設備滲透率上升，有利於台灣網通設備營收；三，寬頻服務商將搭配中高階Wi-Fi產品，為用戶打造全家無線高速上網環境。

觀測今年通訊產業發展，資策會MIC認為有三大關鍵。首先，上半年台灣網通廠重點仍在處理去庫存問題；二是手機與網通廠受到地緣政治影響，加速產能移出中國大陸，2022年手機非中產能占整體出貨24%，截至2023年3月，印度智慧型手機出口額已超過100億美元，其中iPhone占50%；網通部分，2018年幾乎以中國大陸為單一製造地點，不過2022年於中國大陸產能已降至44.9%，未來是否移往歐洲與美洲仍有待觀察；三是生成式AI的崛起促進相關設備升級，電信業可運用AI優化營運與網路，目前多聚焦於效率及成本的改善，同時，多家業者正運用AI技術開發新服務與應用。