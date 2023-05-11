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索尼旗艦機Xperia 1 V亮相 售價38,990元起

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
Sony在台推出Xperia 1 V 經典黑、卡其綠兩色頂尖質感配色，參考建議售價 NT$38,990 起。圖片提供／索尼
Sony在台推出Xperia 1 V 經典黑、卡其綠兩色頂尖質感配色，參考建議售價 NT$38,990 起。圖片提供／索尼

索尼Sony年度旗艦新機Xperia 1 V今(11)日宣布正式在台推出，採用全球首創的獨家Exmor T for mobile新世代雙層感光元件引領消費者體驗「超感光 攝影新境界」，打造感光度更高、降噪能力更好的極致影像創作工具。

全新Xperia 1 V相機功能再升級，三鏡頭皆支援每秒30張AF/AE超高速連拍、即時眼部和物件追蹤對焦、4K 120fps高幀率慢動作錄影，首次導入Sony Alpha相機頗受好評的S-Cinetone以及Creative Look創意外觀設定，為Xperia 1 V打造具有故事氛圍的影像創作！不僅如此，Xperia 1 V的錄影功能Videography Pro介面支援垂直拍攝，亦可輕鬆連接YouTube™ 影音進行即時直播串流，更新增Sony相機VLOGCAM系列熱門功能「產品展示設定」，致力滿足影像創作者的各式需求。

Xperia 1 V採用高通全新一代Snapdragon 8 Gen 2處理器，搭配6.5 吋 4K OLED 螢幕及120Hz螢幕更新率，內建5,000mAh大容量電池，提供消費者絕佳的效能體驗。Xperia 1 V同時支援Xperia專屬配件「Xperia Stream 電競套件」，搭配Game Enhancer 遊戲增強器提供長時間的娛樂遊戲與直播串流體驗。

Sony也同步宣布Xperia 1 V預購活動即將展開，自2023年5月12日10:00 起至2023年5月21日止於指定通路搶先預購Xperia 1 V即可獲得NT$ 2,000超值配件購物金或優惠好禮/配件組，於Sony直營店(含官方購物網站)預購再加碼搭配WF-1000XM4 真無線藍牙降噪耳機的限時超值組合優惠價NT$ 42,980 (原價NT$ 46,980)，邀請索粉們把握時間立即入手Sony年度Xperia旗艦新機Xperia 1 V。

Sony Taiwan Mobile總經理筒塩具隆(Tomotaka Tsutsushio)指出，Xperia 1系列致力滿足安卓高階旗艦手機的市場需求，透過近年來集團內部的業務整合，Xperia 1系列歷代的產品設計和技術創新持續在拍照、錄影、遊戲、音樂等領域帶給消費者引領業界的全方位行動娛樂產品，Xperia 1 V採用Sony集團全新開發的雙層式架構感光元件，同時整合Sony領先的相機技術，導入S-Cinetone、Creative Look創意外觀等廣受創作者好評的數位影像功能，發揮Sony集團的企業精神及資源，相信Xperia 1 V將再創銷售佳績，為台灣消費者帶來精采的行動娛樂生活。

Xperia Sony

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