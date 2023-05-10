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亞洲電商 Coupang 酷澎 第1營收獲利大幅成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲電商零售巨頭、南韓最大電商Coupang酷澎今(10)日公布2023年第1季業績，顯示公司營收、獲利、活躍用戶數及自由現金流均顯著成長。

酷澎去年在台灣推出「火箭跨境」的跨境電商服務，和在地「火箭速配」試營運計畫，針對數萬種在台熱銷商品，提供隔日直送到府服務。酷澎創辦人金範錫對台灣市場發表看法，他表示，很高興目前在台灣看到的情況，台灣市場展現出具變革性的潛力，與我們當時在南韓推出「火箭速配」服務時所看到的情況相同。

他認為，雖然現在為時尚早，但對於在台灣看到的長期機會感到信心倍增，將繼續堅守嚴謹的資本配置，在看到值得更多投資的指標信號時將「勇往直前」。

酷澎公布多項正面數字，包括2023年第1季實現了具正面意義的自由現金流4.51億美元，也就是扣除營運資本支出和稅金後的餘額，可供公司做其他投資成長，相較去年虧損大幅成長；過去12個月的營運現金流量則為11億美元。活躍用戶數超過1,900萬，較同期成長 5%。

根據酷澎公告，第1季淨營收為58億美元，按報告基準，較去年同期成長13%，不計匯率影響，較去年同期成長20%；毛利較去年同期成長36%至14億美元；毛利率為 24.5%；稅後淨利為9,100萬美元，相較於去年同期轉正；調整後息稅折舊攤銷前利潤為2.41億美元。

跨境電商 火箭

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