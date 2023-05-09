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中華電信攜中華資安國際 強打車聯網資安

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年深耕資安技術領域，積極研發相關解決方案，攜手子公司中華資安國際前進「2023 臺灣資安大會」，首次展出車聯網資安、xTrust零信任網路系統及SOC資安監控服務、SecuTex先進資安威脅防禦系統、CypherCom端對端加密通訊系統等優質資安產品，協助企業提升整體資安防禦與應變能力，強化資通安全。

中華電信董事長郭水義表示，資安是國家六大核心戰略產業之一，中華電信致力協助企業強化資安防禦能量，將以客戶為中心研發5G、半導體等防護技術、開發AIoT及醫療等領域解決方案。並因應工控資安、IoT車聯網資安服務、產業供應鏈安全服務及公雲資安等產業發展趨勢，持續針對政府、金融、醫療、科技製造、流通等業別發展各項資安創新應用產品服務與客製化解決方案。

隨著資料與服務雲端化及遠端辦公等新興存取方式興起，傳統基於信任邊界網路模型已逐漸受到衝擊。根據中華資安國際2022年事件調查統計數據，利用「公開漏洞」和「洩漏的帳密」是兩大主要入侵手法，而公開漏洞類型中，有10％是基於身分驗證的漏洞。若邊界的網路安全防護一旦被攻擊者突破，即可自由進入內網。

此外，車聯網蓬勃發展的趨勢下，車聯網的資安也備受關注，中華電信結合車聯網及資安領域實務經驗，積極參與國內外車聯網組織協會（OmniAir、TTIA）並與財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）合作，以國際規範為基礎調和國內需求，打造車聯網資安憑證（V2X PKI）、車聯網OTA（Over-The-Air）、車聯網資安憑證晶片三大車聯網資安服務，並於本次臺灣資安大會上首次發表。

中華電信表示，「車聯網資安憑證」為受交通部委託推動台灣智慧連網車輛發展，透過車聯網PKI技術，可有效抵抗偽冒、竄改等安全威脅，確保車聯網設備間資訊傳播的安全性。「車聯網OTA平台」依照國際標準ISO 24089及ECE R156規範建置，提供車輛或車載設備安全遠端更新，提升安全性、穩定性及使用者體驗。「車聯網資安憑證晶片」提供金鑰儲存管理、金鑰演算法及數位簽章等功能，應用於車聯網設備間安全訊息傳輸，能提供車聯網產業整合應用。

此外，為能協助企業及機構提升資安防護能力，中華電信及中華資安國際子公司推出「xTrust零信任網路系統」及「ZTNA零信任網路資安解決方案」。該系統通過資安院「政府零信任網路身分鑑別功能符合性檢測」的認證，結合了身份鑑別、設備鑑別、數據分析、支援FIDO2國際標準、資料過濾和日誌紀錄等關鍵核心技術，對每台設備和每個使用者進行強制身份驗證和授權，有效阻擋網路攻擊者的橫向移動，讓使用者在遠端辦公或雲端化的環境下，仍能安全存取內部資源，為企業與機關消弭數位轉型下之資安疑慮。

中華電信表示，子公司中華資安國際的SOC資安監控服務是國內唯一連年獲得行政院資安服務廠商評鑑A級之資安團隊；SOC服務整合納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務（Managed Detection and Response，MDR），善用新科技提高可視性與精準度，並提供藍隊驗證服務（Breach and Attack Simulation，BAS）確保客戶資安防護，以鑑識調查與逆向工程能力掌握最新跨國病毒與惡意程式威脅情資，打造更優質的資安專業服務。

中華資安國際累積優秀研發能力與場域實戰經驗，展示兩大自主研發產品展示SecuTex先進資安威脅防禦系統、CypherCom端對端加密通訊系統，以打造企業優質資安環境。

資安 車聯網 中華電信

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