綠色科技新創獎勵競賽 競賽總獎金超過3,000萬元

經濟部中企處延續去年「綠色科技新創獎勵競賽」企業與新創合作共創之經驗，去年有17家大廠參與，促成後續超過十案次衍生合作商機，今年則增加至28家國際級企業，包含台達電（2308）、友達光電（2409）及華碩（2357）等，競賽總獎金超過3,000萬元，成功解題新創最高可獲得80萬元獎勵金。

今年度有28家國際級企業包含科技大廠大眾控（3701）股、友達光電、友達宇沛、日月光（3711）、台達電、光寶（2301）、亞旭、和碩（4938）、中保（9917）集團、凌羣、華碩、美商鄧白氏，民生服務大廠全家（5903）、台船（2208）及台糖等。

綠色競賽去年有17家大廠參與，促成後續超過10案次衍生合作商機。去年首屆獲獎新創「奇點無限」實地蒐集亞旭電腦於智慧綠能科學城接駁車之各種載運數據及規劃站點，開發A.I.R智慧調度派遣雲端平台，計算最佳化路徑並立即回傳車聯網系統，提供自駕車最佳行駛路線，大幅降低成本與減少碳排放，並有效提升運量。

另外，新創企業「信星資訊」成功解題台達電所提之建物營運碳盤查系統，雙方已展開台達電溫室氣體碳盤查POC合作專案，信星資訊提出以物聯網平台對接、既有管理系統API資料介接等方式進行碳排資料統計，定期提供使用者最新的全球碳排放計算基準及計算因數。

今年共28家國際級企業提出34道題目，出題方向包含：資源循環利用解決方案、環境監測與碳盤查、創新數位治理節能方案、環境污染防治解決方案、作業或服務低碳優化方案等議題，反映產業真實的痛點與需求。

中企處長何晉滄表示，這次廠商公布題目包括淨零排放、環境優化，比方說像光寶科技他們出了一個題目叫「電子產品回收溯源系統建置」、亞旭電腦則「需求反應式的運輸系統高效彈性設計方案」、華碩電腦則是「產品碳足跡管理平台」。

綠色競賽自即日起開始受理報名至6月30日止，凡於民國105年1月1日後成立之新創皆可報名參賽。競賽總獎金超過3,000萬元，成功解題新創最高可獲得80萬元獎勵金。