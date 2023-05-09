快訊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正峰為彌補累虧 擬辦理減資29%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

正峰（1538）於今（9）日宣布為改善財務結構，以彌補累積虧損而減資，減資金額2.2億元，減資比率近30%；正峰今股價收最高，收盤價9.69元，漲幅0.51%。

正峰為改善財務結構，彌補累積虧損，公告減資29%，減資金額2.2億元，消除股份2,200萬股，減資後股本為5.38億元，將在6月26日股東會決議，預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,377萬8,966股，減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率為25.59%。

正峰第一季營收0.52億元，年減15.1%，稅後淨利-0.12億元，EPS（每股盈餘）-0.36元。

正峰早期以沖壓零件加工起家，爾後投入電動工具機及車燈相關產品發展；2007年，看好綠色能源商機，轉入太陽能領域，主要為銅銦鎵硒太陽能模組產品；2014年暫停投資太陽能市場，營運再以電動工具機、汽車車燈製造為主。

太陽能 減資 工具機

延伸閱讀

屏東大學第二座太陽光電風雨球場 大武山入口意象成亮點

兆豐金（2886）前四月每股賺1元 7家金控EPS排名第一！

彰銀、台企銀、京城銀 前四月獲利大成長

陸上市太陽能企業 首季業績亮眼

相關新聞

庫克印度行背後的盤算… 謝金河曝蘋果供應鏈劇變：台商當心！

蘋果公司（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）在疫情過後積極鞏固中國大陸供應鏈，3月底訪問陸拜訪官員，並且強調「強調蘋果與中國是「生命共同體」。為了強化印度市場，4月又展開印度行出席孟買首家直營店開幕活動，並與印度總理莫迪見面，重申蘋果在印度投資的承諾。

傳美議員要炸台積電？陳建仁：影片遭斷章取義

近期陸方官媒宣傳美國眾議員提出要炸毀台積電（2330）的影片在抖音上流傳，對此，行政院長陳建仁今（9）日指出，實際上該影...

TrendForce：第2季DRAM及NAND Flash均價跌幅將再擴大

據TrendForce最新研究顯示，由於 DRAM 及 NAND Flash 供應商減產不及需求走弱速度，部分產品第2季...

庫存壓力持續 第2季DRAM及NAND Flash均價跌幅將擴大

據TrendForce最新研究顯示，由於DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度，部分產品第2季均價季跌...

正峰為彌補累虧 擬辦理減資29%

正峰（1538）於今（9）日宣布為改善財務結構，以彌補累積虧損而減資，減資金額2.2億元，減資比率近30%；正峰今股價收...

世界先進4月營收35.69億元 月增逾42%、連兩個月回升

世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2023年4月份合併營收約為新台幣35.69億元，較2022年同月新台幣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦