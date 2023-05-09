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正峰為彌補累虧 擬辦理減資29%
正峰（1538）於今（9）日宣布為改善財務結構，以彌補累積虧損而減資，減資金額2.2億元，減資比率近30%；正峰今股價收最高，收盤價9.69元，漲幅0.51%。
正峰為改善財務結構，彌補累積虧損，公告減資29%，減資金額2.2億元，消除股份2,200萬股，減資後股本為5.38億元，將在6月26日股東會決議，預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,377萬8,966股，減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率為25.59%。
正峰第一季營收0.52億元，年減15.1%，稅後淨利-0.12億元，EPS（每股盈餘）-0.36元。
正峰早期以沖壓零件加工起家，爾後投入電動工具機及車燈相關產品發展；2007年，看好綠色能源商機，轉入太陽能領域，主要為銅銦鎵硒太陽能模組產品；2014年暫停投資太陽能市場，營運再以電動工具機、汽車車燈製造為主。
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