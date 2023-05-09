正峰為彌補累虧 擬辦理減資29%

蘋果公司（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）在疫情過後積極鞏固中國大陸供應鏈，3月底訪問陸拜訪官員，並且強調「強調蘋果與中國是「生命共同體」。為了強化印度市場，4月又展開印度行出席孟買首家直營店開幕活動，並與印度總理莫迪見面，重申蘋果在印度投資的承諾。

2023-05-09 15:24