5G教育應用 台灣大首度導入MR智慧教學即時解決問題

數位發展部今(8)日舉辦「強化偏鄉服務」南投縣產業應用服務場域記者會，結合台灣大（3045）5G 技術，搭配MR智慧眼鏡，首度於「Coding Fun 偏鄉玩程式」活動中導入 5G MR 沉浸式教學，進行遠端協作，除了啟發孩童對於科技教育的學習動機， 同時解決偏鄉師資不足問題。

台灣大指出，除了提供師生5G MR 眼鏡裝置創新體驗，同時邀請擁有程式編寫背景的台灣大 IT 資深處長擔任駐守北部的 Coding 超人，透過 MR 眼鏡，進行遠距視訊協作，與南投的學童共享營隊現場的視角，運用 5G 大頻寬、低延遲等特性，遠端即時給予孩子們自走車競賽時的協助，猶如 超人就在現場一般。首次接觸到 MR 眼鏡孩子們都十分興奮，爭相想要和遠端的 Coding 超人挑戰一 起用 MR 走迷宮。

台灣大自2017年起前進偏鄉推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」，結合企業志工，以台灣大程式營隊、種子師資培育兩大階段扎根智慧教育推廣，透過 Coding Fun 將繁雜的 AIoT、自駕車等5G 商業應用概念，轉化為 Scratch、3D 列印、智慧語音助理、自走車等適合中小學生的教材，透過超音波 Sensor 配合程式邏輯設計，讓學童從無到有的從編寫程式，到打造、操控無人自走車，讓其可以在迷宮中前後左右移動，讓孩子從遊戲中學習，實際體驗程式學習的樂趣，縮短資訊科技的城鄉落差，從小培養 學童程式設計邏輯「Coding Fun 偏鄉玩程式」推動至今達七年，累計參與志工396人、培育師資139人次，多達27所學校、7,225人次學生受惠。

台灣大指出，本次參訪團示範小學的南投縣竹山鎮鯉魚國小，成立於民國43年，是一所小而美的地方小學。受到鄉鎮青壯人口大量移出以及少子化衝擊，學生數一度僅剩19人，一度因招生數不足而被教育部列入考量裁併名單中。鯉魚國小2016年開始擬定資訊科學作為未來發展重點，並在 2018 年參與「Coding Fun 偏鄉玩程式」，帶動全校師生的程式學習風潮，不僅免除滅校危機，轉身變成 資訊科學特色小學，並於今年獲南投縣科技教育創意實作競賽第一名，代表地方角逐全國大賽。

Coding Fun 協助種子師資培育發展 STEAM 教育 Coding Fun 後續長達近二年的種子師資培育，也協助鯉魚國小的老師發展程式語言學習及STEAM教育。在鯉魚國小任職25年的陳建安老師分享，Coding Fun的後續輔導計畫，效益不斷在老師之間擴散。他自己持續鑽研自走車課程，連帶感染其他老師加入，鑽研 Dash 機器人、智編程高積木、python 以及語音辨識等內容，老師之間並共同協作，延伸開發出全校學生皆可學習的科技基礎課程。

在這樣的 Coding 浪潮下，鯉魚國小全體師生發揮科技創意，今年運用 AI 及青銀共好的概念，結合 scratch，以及 MQTT、Line Notify 等IoT通訊技術，開發出「人體姿態辨識模組設計」，可協助長輩鍛鍊身體，增強認知能力，同時加入跌倒即時通報裝置，更是獲得南投縣科技教育創意實作競賽第一 名。科技教育不僅成為鯉魚國小招生活廣告，也給予偏鄉孩子在全國性比賽中發光發熱的機會。未來，台灣大將持續驅動企業資源，以數位核心技術/資源弭平社會落差並培育未來科技人才，透過科技的 正向力量促進社會共融。