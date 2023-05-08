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IDC：全球平板電腦Q1衰退19% 出貨量回歸疫情前水準

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

根據 IDC「全球個人運算裝置追蹤報告」初步研究結果顯示，2023年第1季全球平板電腦出貨量年減19.1%，總計3,070萬台，目前的低出貨量回到疫情大流行前的水準，與2019年同期的3,010萬台和2018年同期的3,160萬台相當。

2023年上半年的出貨量預計會很低，因為廠商專注於推出新機型前先清除庫存。 Chromebook 的出貨量第1季也繼續衰退、總計380萬台，年減31%。

然而，由於下半年 Chrome 作業系統許可成本預計將增加而使一些廠商拉動了訂單，Chromebook 的出貨量在本季末略有回升，因此季衰退幅度小了很多。

所有高階平板電腦供應商在本季都出現了衰退。與過去幾年相比，此衰退來自於一個非常健康的基礎。隨著世界各地的員工返回辦公室，以及消費者繼續對支出持謹慎態度，市場繼續經歷需求減弱。

然而，隨著全球經濟復甦跡象不斷顯現，包括通貨膨脹的緩解，2023年下半年的出貨量可能會出現一些改善。在第1季，蘋果，其次是三星，再次引領市場，即使在疫情後的變化中，這兩家廠商也占了平板電腦市場的近58%。

華為的排名上升，穩居第三位，因其繼續創造有競爭力的大螢幕平板電腦組合；兩款新產品 MatePad SE 10.4吋和 MatePad 11吋平板電腦在中國受到好評。然而，新產品的推出仍然無法抵消由於普遍的總體經濟因素所造成的下滑，其出貨量年對年下降了9.7%。

排在第四位的是聯想，由於需求減弱，出數量也繼續收縮；排在第五位的是亞馬遜，年減幅度大幅衰退62%。亞馬遜在第1季度出貨量是疫情以來的最低值，這種衰退可以歸因於季節性、堆積的庫存和低需求。

IDC 資深市場分析師 Anuroopa Nataraj 表示，平板電腦供應商進入第1季時很謹慎。由於整個首季的總體環境仍然不確定，商用市場和家用市場的出貨量都一如預期地很低。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，儘管平板電腦出貨量低迷，但仍有一些樂觀的理由，因為更多的供應商正在關注這一領域。 OnePlus 最近的發布和 Google 即將推出的Pixel平板電腦明顯表明供應方有興趣。

Google 重新進入市場特別令人注意，因為它有可能改善安卓的平板電腦體驗，同時也使平板電腦成為智慧家居的一部分。

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