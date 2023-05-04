彭双浪：下半年資通訊景氣復甦 消費電子庫存回到健康水準

台北市電腦公會（TCA）理事長彭双浪今（4）日表示，今下半年資通訊（ICT）產業景氣會比上半年復甦，消費電子產品庫存已回到較為健康的水準。

美國聯邦準備理事會（Fed）凌晨宣布升息1碼，彭双浪指出，這代表美國政府認為通膨仍未回到預期的水位，升息是在預期中。他說，升息對整體消費環境產生後續影響，待持續觀察發展，目前看來不至於對產業景氣產生太大動盪。

展望下半年資通訊產業景氣，彭双浪預估，下半年資通訊產業景氣會比上半年復甦，期待下半年有好的發展。

被問到產業庫存現況，彭双浪重申，在消費電子產品領域，庫存已經回到較為健康的水準，資訊產業在商用領域庫存去化的時程可能稍微延緩一些，主要是歐美企業仍在恢復期，預估第2季底可回到較為健康水準。

中國618銷售節效應是否發酵？彭双浪表示，中國大陸房地產市場相對趨緩，政府推出政策刺激。車市則在回溫當中，五一長假期間看到出遊和餐飲有報復性成長。目前看來中國大陸整體消費市場回溫中，人民消費習慣正在重新調整，不過民間儲蓄率向上拉升，有待觀察。

彭双浪今天出席「台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善佈局座談會」致詞時指出，一場遍及全球的三年疫情，對現代世界造成很大的社會經濟震盪，在疫情期間，資通訊產業是少數表現格外傑出的產業，而台灣又是其中優秀的佼佼者。

彭双浪指出，疫情之中發生多事，俄烏戰爭、地緣政治對抗仍在持續，極端氣候加劇、各國政府對於碳排放、產品永續等要求日益嚴苛，全球企業對於供應鏈韌性的重視，台灣ICT產業如何因應，還有人工智慧創新技術的挑戰，如何進行全球新的佈局，都成為大家關切的焦點。

為迎接今年5月底實質回歸的COMPUTEX TAIPEI 2023，電腦公會主辦這場「台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善佈局座談會」，邀請資策會MIC洪春暉所長以「從總體環境變遷看資通訊產業的全球佈局」為題進行演講，再來請童子賢董事長就台商的立場來講述如何做好全球佈局，以及微軟卞總經理以外商的立場來談為何選擇在台灣佈局。