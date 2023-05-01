遠傳與亞太電信簽訂合併契約增補協議 時間延展至8月31日

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）合併案，目前通過國家通訊傳播委員會（NCC）審核，公平會正在審核中，遠傳與亞太電信5月1日分別公告，簽訂合併契約增補協議，將契約展延至8月31日。

遠傳與亞太公告，原本申告內容為，至2023年4月30日如未取得國家通訊傳播委員會及公平交易委員會的核准，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約；但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年6月30日，但因為遠傳與亞太電信合併案雖經國家通訊傳播委員會核准，但現尚在公平交易委員會審理中，因此簽訂增補協議。

遠傳與亞太電信公告，簽訂增補協議內容為，至2023年6月30日如未取得國家通訊傳播委員會及公平交易委員會的核准，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約；但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年8月31日。