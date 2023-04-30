被動元件業者謹慎擴產能 等景氣反轉

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

為迎接景氣反轉時刻，被動元件業者國巨、華新科、光頡、臺慶科、興勤、禾伸堂等，全力瞄準車用、工控等高階領域，因應市況謹慎擴充產能，盼在市況回溫之際，儲存的量能一舉爆發。

國巨備受矚目的就是高雄大發三廠的推進，法人指出，今年上半年逐漸進入試產階段，大發三廠鎖定車用、5G等高階MLCC產能，除試產外，認證也會同步進行，研判營收貢獻會在下半年陸續反映，較顯著的挹注則在2024年。

華新科去年資本支出約15億元，今年含去年遞延的設備則預估支出20億元，其中有七成投資在路竹的電容、電阻及射頻等三項產品相關設備及廠務設施。

興勤方面，楠梓三廠今年第2季完工，大陸東菀廠也會擴產，越南已在海防取得土地，投資2,700萬美元設工廠並成立子公司。

主力產品為精密電阻的光頡，看好精密薄膜電阻應用在精密儀器、醫療、汽車電子及高階通訊設備等未來成長幅度很大，公司規劃在大陸提升精密電阻月產能，量產時程可落在今年下半年或明年第1季。

禾伸堂也持續開發新利基產品，包括車用、充電樁及車載相關設備。

禾伸堂 國巨

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