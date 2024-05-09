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卸任後接台灣金董座？傳金管會黃天牧將接替沈榮津 財政部這樣說

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
傳出預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧（圖），將會接替沈榮津，出任財政部轄下台灣金控董事長。對此，財政部政務次長阮清華表示，尚無所悉。記者杜建重／攝影
傳出預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧（圖），將會接替沈榮津，出任財政部轄下台灣金控董事長。對此，財政部政務次長阮清華表示，尚無所悉。記者杜建重／攝影

傳出預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，將會接替沈榮津，出任財政部轄下台灣金控董事長。對此，財政部政務次長阮清華表示，尚無所悉。

機電大廠東元（1504）於5月24日股東會全面改選，現任台灣金控董事長沈榮津入列東元董事候選人名單。沈榮津已向財政部正式請辭，將於5月18日生效。國庫署已發函台灣金自5月18日解任沈榮津的董事身份。至於台灣金董座由總經理魏江霖代理。

此外，今年將改選的三家公股行庫兆豐金、第一金、台企銀皆預定6月21日股東會全面改選，另隨著新政府上台，其他公股金控、銀行的董總高層人事，本就會全面檢討，公股金控、銀行董總將如何搬風，預計在5月過後逐步明朗化。

沈榮津 股東會 財政部 金管會 黃天牧

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