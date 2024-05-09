看好彰化潛力！北富銀二林分行嶄新開幕 攜手富證提供多元優質服務

台北富邦銀行為推動地方發展、深化在地經營，於彰化縣二林鎮開設新據點「二林分行」，9日正式開幕，由北富銀副董事長韓蔚廷親自剪綵，體現北富銀對彰化地區的重視，透過完善便捷的優質金融服務，協助地方建立長期發展基礎。

北富銀表示，二林鎮為彰化縣面積最大的鎮，人口眾多、商圈成熟，隨著中部科學園區二林園區的快速發展，知名企業陸續進駐，更帶來龐大的就業人口和商業機會，極具發展潛力。二林分行的設立，可因應企業主和新進駐人口需求，提供專業的財務管理和企業金融解決方案，助力當地企業成長，帶動當地市場發展，還能透過北富銀多元豐富的業務項目和友善便利的服務體驗，充分滿足在地鄉親個人及家庭需求，提升金融服務覆蓋率，推動普惠金融願景的實現。

為有效整合金控資源，提供客戶最佳服務，二林分行特別選擇與富邦證券二林分公司同點營運，透過「銀證共址」模式強化服務與產品資源的共享，讓來行民眾能在最近的距離內，輕鬆享受到兩家子公司的優質服務，在提升客戶體驗的同時，也有助於擴大銀行與證券業務整合綜效，達成在地深耕的經營目標。

感謝彰化鄉親的支持，二林分行於開幕期間推出一系列專屬優惠活動，自即日起至5月31日止，民眾到二林分行臨櫃以新資金承作美元定存，最高可享美元定存年息5.2％優利方案；若臨櫃申購單筆基金或海外債，則可享單筆手續費3折優惠，不限筆數，有需要的客戶不妨把握機會。

秉持「正向力量、成就可能」理念，北富銀積極發揮金融影響力，以行動支持地方經濟發展，連續六年榮獲英國知名品牌價值研究機構《Brand Finance》頒發「全球500大銀行品牌」(Banking 500)，二林分行的開幕，正展現了北富銀致力在地經營、推行普惠金融的用心。未來，北富銀將持續關注地方發展、均衡區域布局，優化調整全台經營據點以擴大服務覆蓋率，提供鄉親更貼近需求的金融服務，攜手為地方繁榮進步貢獻心力。

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