台灣證券交易所和中華民國證券櫃檯買賣中心的第十屆（112年度）公司治理評鑑結果出爐，緯創軟體（4953）憑藉優異表現，四度進入公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，並連續兩年於市值50億元以上至100億元類別之上市櫃公司中名列前5%，在兩個重要指標上皆取得卓越成績，可謂公司治理資優生。

第十屆公司治理評鑑綜合評核「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」等四大構面，此次公司治理評鑑涵蓋952家上市公司和754家上櫃公司，總計1,706家企業受評。其中得分前5%的企業共有86家，包括48家上市公司和38家上櫃公司。緯創軟體位居前5%區段，取得了這項評鑑的最高榮耀。

緯創軟體承諾全方位落實聯合國各項永續發展指標，除了公司治理，在環境方面，武漢辦公大樓增設太陽能板，預估未來年發電量可達4萬度，每年可減少用電碳排31公噸。在社會方面，則著力打造幸福職場、實踐平等任用。截至2023年底，緯創軟體主管級男女比例分布為1：1.2；女性主管占53.7%。同時積極推動人才培育與留任，2023年除員工教育訓練總時數達68,456小時，成長36%，也持續引進高潛力人才，讓員工在組織內能夠持續成長、創造價值。

緯創軟體積極用 IT 技術，協助客戶達成企業永續經營的策略目標。緯創軟體董事長兼執行長蕭清志表示：「永續不是倡議，更是我們的核心競爭力。」不只是推動公司營運穩健成長，更與生態夥伴，共同實踐永續經營。未來緯創軟體將持續實現人與環境的共生共榮，創造社會福祉，與客戶一起成就美好世界。