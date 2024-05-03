元大金四連莊遠見ESG企業永續獎 攜手關係人永續共好

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控獲第20屆《遠見》ESG企業永續獎肯定，榮獲「綜合績效類(金融保險業)楷模獎」。元大金控／提供
元大金控獲第20屆《遠見》ESG企業永續獎肯定，榮獲「綜合績效類(金融保險業)楷模獎」。元大金控／提供

元大金控（2885）以成為國際永續標竿企業為目標，在企業文化與營運策略中融入環境、社會、公司治理(ESG)理念，傳遞「共好」態度給客戶、供應鏈等，亦在「永續金融先行者聯盟」中肩負永續人才發展重任，發揮以大帶小影響力，在永續領域穩健前行。元大金控今年再獲「2024遠見ESG企業永續獎」肯定，已連續4年榮獲「綜合績效類-金融保險業楷模獎」，持續以生態、公益、影響力為永續活動溝通主軸，與所有利害關係人共好，實現產業及社會永續發展的願景。

「遠見ESG企業永續獎」由《遠見雜誌》於2005年舉辦，今年邁入第20屆，以ESG為架構，就企業永續策略規劃、利害關係人議合、資訊揭露透明度、組織作為與績效等各面向完整評鑑企業整體社會責任表現。

元大金控長期關注氣候變遷風險，從內部自身營運管理做起，以系統化、科學化的管理方式推動內部減碳策略，提供多面向的綠色金融商品服務，連續4年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，更連續6年位居領導等級(Leadership Level)。2023年支持台灣碳權交易所，為國內首批申購國際碳權企業之一，購買的碳權均用於金融商品碳中和，將永續思維落實於營運核心。

元大金控以具體行動愛地球，於今（2024）年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），名列先行者(TNFD Early Adopters)名單，同時加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）；全集團每年響應關燈一小時倡議行動，融入生物多樣性理念，不定期舉辦多場淨灘、健走等家庭日活動。

在深化環境永續行動的同時，元大金控與社會共榮，從核心本業連結公益作為，集團內部員工均發自內心自願參與志工服務，例如捐血、助學育才、高齡關懷等多樣社會關懷服務，為需要幫助的角落注入活水。2023年結合金融本業與刑事局簽訂合作意向書，整合集團資源阻詐，守護民眾資產，發揮社會影響力。

元大金控積極實踐集團永續發展藍圖，已連續5年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，2023年再度獲得綜合金融組世界第一，持續在永續領域深耕不輟、涓滴成流，為台灣擘劃永續人才發展藍圖，帶動產業與社會朝向永續發展的目標邁進。

ESG 元大金控

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