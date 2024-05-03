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央行意外決議升息…經長唯一反對

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行3月21日召開今年首場理監事會，意外決議升息半碼（0.125個百分點）、終結「連三凍」；總裁楊金龍在會後記者會上透露，會中僅一位理事認為應維持利率不變，其餘都同意升息半碼；根據央行昨（2）日公布的理監事會議事錄摘要，投下反對票的理事就是經濟部長王美花。

身為經濟部長，王美花會中表達反對央行升息半碼的理由，主要也是憂心「非AI伺服器及手機等產業的製造成本增加、恐不利經營。

央行資料顯示，王美花在會中表達，今年以來國內服務業呈穩健成長，出口亦呈成長趨勢，尤其AI供應鏈的晶片、伺服器等出口暢旺，但並非全部廠商均如此，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，製造業呈兩極化發展。此外，電價調漲，將導致這些廠商製造成本增加，此時央行若再調升利率，其資金成本亦隨之提高，致使其經營更加困難。因此，不建議調升政策利率。

央行資料指出，當天會中有位理事同意調升政策利率，並表達受惠AI等新興科技運用商機擴展，今年1至2月，資通與視聽產品出口較去年同期呈倍數成長，但其他產品則均呈負成長；央行3月調升政策利率，目的是抑制國內通膨預期心理，但可能會對某些行業造成衝擊，「這的確陷入兩難」。

央行表示，受惠於全球終端需求回穩，AI等新興科技應用商機擴展，台灣出口持續成長。內需方面，隨國內景氣復甦，消費信心走揚，激勵民間消費動能；惟資本設備進口續呈負成長，廠商投資意願仍緩。

AI 伺服器 央行

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