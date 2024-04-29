日圓重返0.2字頭！「30歲以下沒見過的最甜價」為何曇花一現？
日圓兌美元匯率29日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為31年3個月來最低。日圓兌美元雪崩似下挫、跌破160關卡，國銀牌告也秀出「30歲以下年輕人出生以來沒見過的最甜價」，吸引「哈日族」呼朋引伴、一早便進場搶買日圓。
以國銀龍頭臺灣銀行而言，今天盤中日圓現鈔匯率最低來到0.2078、即期匯率則是0.2063，不少搶到低價的「哈日族」樂不可支、紛紛在社群網站上秀出自己的買匯價「有夠便宜」。
不過稍晚市場傳出日本央行進場干預消息，促使日圓兌美元匯率貶破160大關後上演戲劇性反彈，國銀的日圓匯率最「甜」價，也如曇花般一閃即逝。
以臺銀牌告而言，目前日圓現金匯率、即期匯率已分別漲回0.2127與0.2112。
匯銀主管說，日圓兌美元匯率今天在上午9時半左右貶破160大關，為1990年4月以來的34年新低；當時日圓兌新台幣匯率一度下挫至0.2039，寫下1993年1月以來的低點。
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