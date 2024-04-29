美國利率轉折階段 跨國投資平衡型基金表現亮眼

今(2024)年市場持續壟罩在聯準會政策動向議題，在維持高利率期間，股債資產分別持續發揮評價面上修及高殖利率題材，創造股債平衡策略表現機會，國內規模最大跨國平衡型基金-元大全球優質龍頭平衡基金，至3月底的短、中、長期績效均為同類型最佳，展現聚焦龍頭資產、股債靈活操作優勢。

根據理柏資訊統計統計今年以來至3月底，國內8檔跨國投資平衡型基金平均上漲9.5%，其中唯一聚焦全球龍頭企業、完全不投資垃圾債的元大全球優質龍頭平衡基金，累積報酬13.8%領先同類型，近6月、近1年也均為同類型第一，顯示股債資產靈活配置的優異投資成果。

元大投信表示，據投信投顧公會統計，至今年3月底投資人數前三大基金類型，分別為台股ETF、跨國債券ETF，以及跨國股票ETF，其中前兩者規模更達1.8兆與2.3兆，較以往顯著成長，顯示台灣投資人正逐漸轉向股債配置，積極在成長與風險間取得平衡。跨國投資平衡型基金不僅可與台股資產進行搭配，平衡型設計也能主動為投資人進行股債動態調整，符合長期投資對成長性及控管波動的追求。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，歷史經驗顯示，美國基準利率轉折階段是股債平衡策略最佳表現時刻，因為在維持高利率到正式降息這段期間，股市會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情，據FactSet預估，S&P 500企業於今、明兩年的EPS年增率分別為10.3%、13.9%，是全球疫情後再次重返雙位數增長。

至於債市則有機會受惠於利率風險降低，進而重拾固定收益避險性質，至4月25日彭博美國20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數殖利率達5.7%**、同屬於投資等級的彭博美國20+ 年期 BBB 公司債流動性指數更達6.2%，顯示投資等級債具備一定的配置價值。

未來美國聯準會是否啟動降息及年內降息幅度，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，突顯現階段股債平衡配置的重要性，元大全球優質龍頭平衡基金布局全球龍頭企業股債資產，隨景氣循環不同階段配置適當比重，面對股市創高後震盪、債市處相對低檔等待向上轉折，股債平衡策略是追成長、控風險的攻守一體的優先選擇。

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