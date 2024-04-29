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櫃買30親子運動會化員工身心健康 傳承永續正能量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買30周年親子運動會，由櫃買中心首長揭開序幕。（櫃買中心/提供）
櫃買30周年親子運動會，由櫃買中心首長揭開序幕。（櫃買中心/提供）

櫃買中心成立至今邁入30周年，為提升員工身心健康、凝聚員工向心力，並增進家庭親子情感，特於4月27日假臺灣師範大學體育館舉行櫃買30親子運動會。

該次活動除了正規的籃球、羽球及桌球等球類競賽項目外，尚有枕頭大戰及披星戴月等趣味競賽，藉由團體合作賽讓同仁充分發揮團結合作的精神，努力為團隊爭取榮譽，同時鼓勵同仁重視運動，透過運動釋放壓力、放鬆身心，以保持健康。此外，為均衡同仁的工作及家庭生活，這次運動會鼓勵同仁攜眷共同參與，運動會現場有專為小朋友們設計的氣球魔術表演、歡樂疊疊杯競賽、DIY手作、及小小王牌投手等活動，內容豐富精彩、多元有趣，藉由參與各項團體競賽及活動，凝聚同仁及家庭成員的情感，同時展現櫃買中心同仁的熱情與活力。活動現場也特別準備近年最夯的胖卡餐車，提供多樣化的餐飲內容，為大家補充體能。

櫃買中心致力於營造健康、快樂、和諧、均衡的工作環境，視員工身心健康為財富，讓每位員工辛勤工作之餘，身心與家庭亦能獲得妥善照顧。本次活動共有500多位員工、眷屬及外部嘉賓熱情參與，不少員工全家總動員，一起度過員工同樂、親子同歡的假日美好時光。未來櫃買中心亦將持續舉辦各項藝文、康樂與親子活動，提供多元化的健康促進資源，積極響應聯合國永續發展目標(Sustainable DevelopmentGoals, SDGs），強化員工的健康生活與福祉，讓健康和諧的正能量永續傳承。

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