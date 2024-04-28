兩大金融業首季砸1227億元買股 銀行業成股海大贏家

台股驚驚漲，銀行、證券業加碼不手軟。據金管會統計，2024年3月單月銀行、證券業加碼台股385億元，已連三個月同步站買方、又以銀行「買最大」，首季銀行、證券業共大砸1,227億元，全數抵銷了壽險業為補獲利的砍股力道，成穩盤要角。

其中銀行業台股投資、扣除成本後，3月底帳上未實現利益跳增到3,619億元的該統計來新高、月增17.7%，已連兩個月衝破3,000億元關卡成股海大贏家，有助拉升銀行業淨值與資本適足率，並彌補舊債評價損失。

惟4月中東戰事起、美國降息時點再延後，使台股一度失守兩萬大關，單月翻黑，料金融三業將居高思危，4月可能採汰弱換強、換股操作，以做重新布局。

金控主管指出，4月台幣貶勢加劇，可望減緩壽險業避險成本壓力，惟台美股市走弱，壓縮實現股票與基金資本利得空間，料4月壽險業仍將續賣股補獲利。壽險業3月續砍股400億元，已連五賣，累計前三月砍股1,156億元。

市場預期美國降息時點延後到第三季、降幅縮小到兩碼，使美元指數轉強，有助壽險業未避險部位的匯兌利益，降低整體避險成本，該主管說，後市等美國真正降息，壽險投資利差改善後，料賣股補獲利力道也會舒緩。

金管會公布2024年3月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,379億元（市價列帳）月增5.4%，相較同期台股、美國S&P指數各有7%和3%漲幅，顯示整體金融業對國內外股市仍呈現小幅減碼。

以台股來看，3月銀行業砸259億元買股，已連五買，單月加碼手筆更是近兩年最多，顯示銀行業最看好台股；反觀券商3月買股126億元、加碼量卻連2月一半都不到，頗有居高思危、縮手觀望的態勢。

持續受高避險成本所苦的壽險業，則續賣股。3月底持有台股市值僅略增到2兆0,481億元，月增近5%遠低於台股同期漲7%，估算壽險業3月減碼台股400億元。

即便銀行業和券商3月共加碼了385億元，但仍不敵壽險業砍股力道，使金融三業3月共減碼台股15億元，首季加碼台股降到71億元。

再以國外股市來看，壽險業3月底持國外股票市值增加到5,205億元，月增1.2%遠低於美國S&P指數3%月增幅，估算壽險業也大砍美股98億元，首季砍美股11億元，若加上台股，首季壽險業已砍1,167億元國內外股票補獲利。

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