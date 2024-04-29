專家教你保／四類年輕族群投保 有眉角

根據金融研訓院的最新調查，台灣20-29歲的年輕族群有超過四成金融素養可以再強化。年輕人如何在有限預算、聰明買對保障？建議可掌握「保夠再保本」、「保近再保遠」、「保大再保小」三大原則，輕鬆在有限預算內規劃適合自己的保險。

一、保夠再保本：建議年輕族群在規劃保險時，勿陷入「還本」或「終身」保障等迷思，卻忽略了「足額」保障的重要性。以定期險來說，相同保額的費用會比終身型保險要低，若預算有限，建議可先以定期險規劃所需保障，待行有餘力，再進一步規劃還本或終身型保險。

二、保近再保遠：先著眼於人生現階段、或近年可能發生的風險損失做保險規劃，再進一步思考未來退休、長照等較長遠的需求。舉例來說，大學生或社會新鮮人經常會以機車通勤，發生交通意外的可能性較高，或是一旦生病較無法支撐醫療支出，建議此族群可優先規劃意外傷害險、住院醫療險或癌症險等。

三、保大再保小：針對即將步入成家階段的年輕族群，會建議優先幫自己規劃住院日額、實支實付、手術等1年期商品，先建構足夠的醫療保障，避免因意外或疾病對既有生活造成衝擊、甚至造成其他家人的負擔；待行有餘力，再考量家中小孩或其他家人的保障。

除了三大投保原則，若將年輕族群再細分為「愛運動出遊」、「保險小白」、「打拚開創」以及步入「築巢準備」四大類型，可進一步依照個別需求與人生規劃，規劃所需保障。

專家給四大類型年輕人的投保建議 圖／經濟日報提供

如您是喜愛跑步健行登山等運動或出外旅遊的年輕族群，意外風險較高，建議可先考慮提供意外傷害及強化運動保障的險種；若是預算有限、尚未有任何保險規劃的保險小白，可優先規劃實支實付、癌症險以及意外傷害險，為自己建構風險防護網，以備不時之需。

針對埋首工作、正值打拚開創期的年輕族群，為避免因疾病造成收入中斷，建議優先規劃實支實付、重大疾病以及意外傷害等保障；對於開始有成家築巢規劃的年輕族群，建議加強住院日額或實支實付、重大疾病、特定傷病及意外傷害的保障。

最後要提醒，不論何種類型的保險，建議都應該優先思考「保障額度」是否足以支撐因醫療或意外所帶來的經濟衝擊，尤其，隨著醫療技術持續進步，如在意外發生或罹病後，採用新式療法、醫材及醫療藥物，更需要趁年輕時便提前規劃足額的保障。（本文由南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁提供，記者陳美君採訪整理）

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