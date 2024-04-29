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意外、醫療險 食物中毒可理賠

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
近期爆發數起民眾疑似食物中毒事件，造成多人不適送醫，甚至釀成重症及死亡案例。 圖/聯合報系資料照
近期爆發數起民眾疑似食物中毒事件，造成多人不適送醫，甚至釀成重症及死亡案例。 圖/聯合報系資料照

近期爆發數起民眾疑似食物中毒事件，造成多人不適送醫，甚至釀成重症及死亡案例。富邦人壽呼籲，生活中的意外無所不在，尤其國人外食比率高達七成以上，對食物中毒的風險更不容小覷，建議民眾能根據需求加強醫療險及意外險保障，以因應不時之需。

一般醫療險的保障內容是以病房費及門診手術費用為主，因此只要被保險人因疾病或傷害，經醫師診斷有住院之必要，不論是否被確診為食物中毒，都能符合醫療險的理賠條件。倘若是投保意外醫療險，除身故或失能保險金外，因食物中毒所導致住院、看護及生活補助等項目，也可能包含在保險給付的範疇內。

但由於意外傷害事故需符合「外來、突發、不可預料」等三大要件，如果是個人體質對特定食材過敏所導致的病狀，便有可能不符合要件，因此需視各家保單條款對於食物中毒的定義。

以職業等級一，投保「富邦人壽十全如意傷害保險」計劃五為例，除特別列出「食物中毒保險金」的理賠項目，只要符合「二人或二人以上攝取相同的食物而發生相似的症狀，並且自可疑的食餘檢體及患者糞便、嘔吐物、血液等人體檢體，或其他有關環境檢體（如空氣、水、土壤等）中分離出相同類型的致病原因，並向政府衛生單位通報而列管追蹤之案件者」及「經醫師診斷且已實際接受住院治療者」等條件，契約期間內最高有三次「食物中毒保險金」，每次食物中毒皆給付3,000元的保險金。

中毒 保險金 醫療險

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