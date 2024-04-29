防癌險給付 納入新型療法

瞄準民眾對癌後醫療迫切需求，國泰人壽推出癌後豐富型療法防癌險「精準康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，可適時補償多項自費療法費用，幫助民眾精準抗癌，更推出業界唯一納入「硼中子捕獲治療（BNCT）」，可降低患者在治療過程中的副作用、提升治療效果。

國泰人壽新推出的「精準康愛」癌後豐富型療法防癌險，除提供初次罹癌一次給付保險金，讓保戶能靈活地用於基本的癌症門診、住院手術治療外，同時還提供多重全方位「癌後新型療法」，包含標靶治療、特定粒子放射治療、自體免疫細胞治療、造血幹細胞移植等，適時補償各項高額自費療法費用，幫助保戶精準抗癌。

業者建議，癌症險挑選重點 圖／經濟日報提供

其中，「精準康愛」所提供特定粒子放射治療，除包含質子治療、重粒子治療，更是業界唯一納入「硼中子捕獲治療（BNCT）」，BNCT的優勢在於對腫瘤殺傷力強，治療次數可以大幅降低，而且也能夠有效縮短療程時間，降低患者在治療過程中的副作用。

另外，該商品也結合外溢機制，參加「FitBack健康吧」健康計劃的保戶最高可享有10%保險費折扣。

隨著癌症發生逐漸年輕化，面對高額的癌症治療費用，建議妥善規劃癌症險，減輕治療過程的經濟壓力。

南山人壽積極導入精準數據分析，設計分群分眾的專屬商品，2021年南山人壽從女性癌症投保行為與理賠情況發現，罹癌族群年輕化且癒後時間延長及存活率高等現象，特別為女性設計定期的癌症外溢保單，針對乳癌及女性常見癌症加強保障，另外還有「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」外溢回饋機制，及幫助女性運用有限預算，輕鬆擁有癌症醫療保障及一系列健康照顧服務資源，更有餘裕地選擇高品質的醫療方式。

南山人壽建議，習慣獨自一人的單身女性，除了善用癌症險、長照險，因應未來疾病和意外造成的醫療照顧支出，也可以同時運用還本型保險，為自己創造穩定現金流，掌握自己的財富與人生。

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