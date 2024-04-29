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櫃買中心 擴大招募資訊人才
面對數位轉型時代，櫃買中心擴大招募資訊人才，包括應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理五類資訊專才及護理人員，資訊類並歡迎應屆畢業的社會新鮮人報考。
櫃買中心本次招募報名時間自即日起至5月14日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240601）。
櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）一員，致力於扶植創新產業發展，營造友善企業的籌資環境，被譽為「扶植中小企業最具經驗的交易所」。
為因應全球數位轉型浪潮，櫃買中心積極運用新興資訊科技，以人工智慧、機器學習及流程自動化機器人（RPA）等數位金融科技新技術，發展監理科技與大數據應用平台，以提升市場服務量能；同時為強化極端情境之持續營運，積極強化證券市場資安監理、提升資安防護韌性。
櫃買中心致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業，歡迎具數位創新能力的菁英加入櫃買團隊，展現專才，為台灣資本市場永續發展注入新動能。
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