重啟與台新金合併評估！新光金提3大原因：為扭轉經營困境

新光金控（2888）26日召開董事會，就是否「擬續行研究合併可行性」進行表決，該案最終以11比4通過，此案是由新光金董事吳東明及新光金董事暨新壽副董事長洪士琪聯名提案，內容是表達希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並以台新金（2887）為優先合併對象。面對外界的質疑，新光金28日說明重啟合併可行性評估的3大原因，希望能有效解決新壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境，俾利面對未來更艱鉅的挑戰及再創新局。

新光金26日董事會中就「擬續行研究合併可行性，解決新光人壽 RBC 問題，俾利其2026年順利接軌 ICS 以扭轉經營困境，維護保戶、員工、股東及公司權益，壯大規模並為台灣金融發展墊定基石」一案進行表決，最終表決結果有11票贊成，另有4人對此案持保留意見，分別為董事李增昌、吳欣儒、賴慧敏以及獨立董事許永明。

對此，新光金控表示，邇來全球金融市場環境變化劇烈，金融經營環境挑戰日益嚴峻，若能透過合併方式壯大規模，提升公司競爭力，為台灣金融發展再創新局。爰此，公司經董事會決議通過將續行研究合併可行性，期能獲致管理綜效、營運綜效及財務綜效等合併效益。

依提案董事請求，新光金說明3大提案緣由，第一，新光金控之子公司新光人壽已連續二期 RBC 未達標200%，今年以來新光金控已於第一季完成對人壽注資70億元，並另積極規劃進行籌資125億元，且新光人壽亦已規劃發行次債80億元，然面對今年6月 RBC 達標仍有其挑戰；而為因應2025年底 RBC 達標的鉅額資本缺口，去年以來所提出的各種自救方案亦未能獲主管機關允肯甚憾，公司因而不得不修章調高額定資本額以為因應。

查新光金控過去20年已挹注新光人壽逾千億元，仍無法根本解決其 RBC 不足問題，若仍擬以現金增資於2025年底前補足鉅額資本缺口，實為一極艱鉅之任務，且若於2025年底無法順利接軌 ICS，屆時新光人壽將遭遇經營上的困境，故經營團隊應另有根本解決困境的規劃。

第二，鑑於近年全球金融市場環境變化劇烈，新光人壽面臨的經營困境及挑戰，僅憑己力解決，恐力有未逮；因此若能把握改變契機，引進資源並改善體質，不僅能解決新光人壽問題，更可壯大金控規模進而為台灣金融發展再創新局。因此，提案續行2022年5月20日董事會決議與其他金控公司進行合併可行性之研究。

第三，2022年5月間，洪士琪董事及吳東明董事當時為調整公司體質、擴大規模及增強競爭力，已向董事會提案合併可行性之研究，惟當時的董事長未落實執行邀請執行研究事宜，且未對其他金控公司來函表達意願乙事予以處理。因此，為有效解決新光人壽的龐大資本缺口，並扭轉經營困境，俾利面對未來更艱鉅的挑戰及再創新局，因此二位董事提案續行研究合併可行性。

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